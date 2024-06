(Paris) Le Comité international olympique a autorisé six Russes et deux Biélorusses supplémentaires à participer aux JO de Paris (26 juillet–11 août), portant leur nombre total à 47, selon une troisième liste élargie vendredi au judo et au canoë.

Agence France-Presse

Le CIO, qui avait publié une première liste le 15 juin, avant de l’élargir jeudi, indique que deux Russes et deux Biélorusses sont conviés en canoë et quatre Russes en judo.

Pour l’instant, 20 de ces 47 athlètes ont confirmé leur présence, tandis que beaucoup d’autres n’ont pas encore fait connaître leur réponse, comme en tennis, où ont été conviés les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, actuels N.5 et N.6 mondiaux, ainsi que, chez les femmes, la Russe Daria Kasatkina (N.14) et les Bélarusses Victoria Azarenka (N.16) et Aryna Sabalenka (N.3), cette dernière ayant déjà annoncé qu’elle n’irait pas. La Russe Liudmila Samsonova (N.15) a de son côté décliné l’invitation.

Le CIO, qui avait dans un premier temps banni les athlètes des deux pays après l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, a depuis organisé leur retour progressif, sous bannière neutre et sous certaines conditions.

Pour être invités aux Jeux, les « athlètes individuels neutres » ont dû à la fois franchir l’obstacle des qualifications et un double contrôle, par les fédérations internationales puis le CIO, de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l’armée de leur pays.

L’instance olympique doit encore actualiser sa liste, au fur et à mesure que tomberont les résultats définitifs des qualifications : aucun athlète n’en fera partie puisque la fédération World Athletics a maintenu une exclusion totale des Russes et Biélorusses, alors que certains sports, comme la natation, les ont réintégrés si tardivement que leur présence est incertaine.

En mars dernier, le CIO tablait sur 36 Russes et 22 Biélorusses aux Jeux de Paris « selon le scénario le plus probable », et respectivement 55 et 28 « au maximum », soit une présence nettement plus clairsemée que lors des JO-2020 de Tokyo : les Russes étaient 330, alors que la Biélorussie avait qualifié 104 sportifs.