(Toronto) Ellie Black participera à ses quatrièmes Jeux olympiques d’été au sein de l’équipe canadienne de gymnastique, qui prendra part à la compétition à Paris.

La Presse Canadienne

La Néo-Écossaise de 28 ans, qui deviendra la première gymnaste artistique canadienne à participer à quatre Jeux olympiques, est la tête d’affiche d’une équipe dévoilée vendredi par Gymnastique Canada et le Comité olympique canadien.

Black s’est classée quatrième lors de la finale à la poutre aux Jeux de Tokyo, en 2021, ce qui constitue le meilleur résultat olympique du Canada dans toutes les épreuves de gymnastique artistique féminine.

Elle a également pris le cinquième rang au concours multiple féminin aux Jeux de Rio, en 2016, en plus d’aider le Canada à obtenir une cinquième place à l’épreuve par équipe à Londres, en 2012.

« Je ressens beaucoup de fierté et de gratitude à l’approche de mes quatrièmes Jeux olympiques. C’est une réalisation remarquable, a déclaré Black.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Ellie Black concourt à la poutre lors des Championnats canadiens de gymnastique 2024, à Gatineau, le 7 juin.

Je ne serais pas ici si je n’avais pas eu le soutien de la formidable équipe qui m’entoure. Je suis emballée de pouvoir continuer à bâtir avec ces filles-là et j’ai hâte de voir ce que notre équipe sera en mesure d’accomplir à Paris. Ellie Black

Shallon Olsen, de Vancouver, prendra part à ses troisièmes Jeux. Elle rejoint Black en compagnie de Cassie Lee, de Toronto, Ava Stewart, de Bowmanville en Ontario, et Aurélie Tran, de Repentigny.

Le Canada présentera également une équipe complète de gymnastique artistique masculine pour la première fois depuis 2008. René Cournoyer, de Repentigny, Zachary Clay, de Chilliwack, en Colombie-Britannique, Félix Dolci de Laval, William Émard, de Laval, et Samuel Zakutney, d’Ottawa, en font partie.

PHOTO DYLAN MARTINEZ, ARCHIVES REUTERS René Cournoyer aux Jeux de Tokyo, en 2021

« Faire partie de cette équipe est l’occasion d’une vie. Non seulement ça me permettra de participer à mes deuxièmes Jeux olympiques, mais je vais le faire avec une des meilleures, sinon la meilleure équipe de tous les temps. Nous avons de réelles chances d’écrire une page d’histoire et d’obtenir des résultats internationaux remarquables devant les regards de la planète entière », a affirmé Cournoyer.

Sophiane Méthot, de Varennes, représentera le Canada en trampoline.

« Je suis tellement emballée et honorée de pouvoir représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris. J’ai hâte de vivre ces Jeux avec ma famille et mes amis qui vont m’encourager », a exprimé Méthot.

Les gymnastes se sont qualifiés pour Équipe Canada grâce à leurs performances aux Championnats canadiens de 2024, tenus du 6 au 9 juin à Gatineau.

Les épreuves de gymnastique artistique aux Jeux de Paris se dérouleront du 27 juillet au 5 août. La gymnastique sur trampoline aura lieu le 2 août.