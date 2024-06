On connaît maintenant l’identité des joueurs de tennis qui défendront l’unifolié aux Jeux olympiques de Paris. Il s’agit de Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime, Leylah Annie Fernandez, Milos Raonic et Gabriela Dabrowski.

Éric Martel La Presse

C’est en vertu de leurs classements de la WTA et de l’ATP que ces joueurs se sont qualifiés. Andreescu et Raonic ont eu recours au classement protégé, qui s’applique aux joueurs absents pendant au moins six mois à cause d’une blessure. Ce classement est défini par la moyenne de classement durant les premiers mois de l’arrêt.

La dernière participation de Raonic aux Jeux remonte à 2012, à Londres, tandis que Auger-Aliassime a participé à la dernière édition, à Tokyo. « Je suis fier de faire partie d’un évènement aussi inspirant et je compte porter le drapeau canadien le plus haut et le plus loin possible », a commenté FAA.

Il s’agira des premiers Jeux olympiques de Bianca Andreescu, à 24 ans. « C’est un rêve qui se réalise et j’ai hâte de m’imprégner de l’atmosphère des Jeux et de tout donner », a commenté par voie de communiqué la native de Mississauga.

Le Canada s’est illustré sur la scène internationale dans les dernières années, notamment par l’obtention de la Coupe Billie Jean King en novembre 2023. La 30e mondiale Leylah Annie Fernandez avait défait l’Italienne Jasmine Paolini pour permettre au pays de remporter son premier titre.

Fernandez sera jumelée à Dabrowski en double féminin, tandis que Auger-Aliassime et Raonic feront la paire chez les hommes. On ignore toujours qui participera aux épreuves de double mixte, information qui sera dévoilée quelques jours avant la compétition, qui se tiendra du 27 juillet au 4 août sur les terrains de terre battue de Roland-Garros.