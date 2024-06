Les États-Unis devraient obtenir un total de 123 médailles — 37 d’or, 34 d’argent et 52 de bronze. La Chine devrait en récolter 87 — 36 d’or, 29 d’argent et 22 de bronze.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

Les États-Unis seront une fois de plus les favoris pour dominer le tableau des médailles aux Jeux olympiques de Paris le mois prochain. La grande question, toutefois, est de savoir s’ils pourront gagner la course aux médailles d’or contre la Chine.

Stephen Wade Associated Press

Les États-Unis devraient obtenir un total de 123 médailles — 37 d’or, 34 d’argent et 52 de bronze. La Chine devrait en récolter 87 — 36 d’or, 29 d’argent et 22 de bronze.

Ces prévisions ont été effectuées par Nielsen’s Gracenote Sports, qui fournit des analyses statistiques aux ligues sportives un peu partout sur la planète. L’entreprise suit également les compétitions majeures dans diverses disciplines olympiques, avant la tenue des JO.

Les États-Unis et la Chine ont accaparé les deux premiers rangs du tableau des médailles, dans l’ordre, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Le classement de Gracenote est établi en fonction du nombre de médailles gagnées, bien que d’autres entreprises préfèrent le développer en fonction du nombre de médailles d’or. Le Comité international olympique ne procède pas à une compilation des classements, laissant plutôt cette tâche aux pays et aux médias locaux.

Les États-Unis domineraient donc le tableau des médailles pour une huitième fois d’affilée aux Jeux d’été. À Barcelone, en 1992, l’Équipe unifiée avait terminé au premier rang du classement des médailles. Ces athlètes provenaient de la défunte Union soviétique, qui venait tout juste de s’effondrer en tant que nation souveraine.

La dernière fois que les États-Unis n’ont pas dominé le tableau des médailles d’or aux Jeux d’été, c’était aux JO de Pékin en 2008, après que la Chine eut investi massivement pour connaître du succès.

Derrière les États-Unis et la Chine, respectivement aux tableaux des médailles et des médailles d’or à Paris, se trouvent : la Grande-Bretagne (62-14), la France (56-29), l’Australie (48-13), le Japon (46-12), l’Italie (46-11), l’Allemagne (37-10), les Pays-Bas (34-17) et la Corée du Sud (29-8).

Les 10 suivants sont : la Hongrie (23-7), le Canada (20-6), l’Espagne (18-4), l’Ukraine (17-2), le Brésil (16-7), la Nouvelle-Zélande (16-4), la Pologne (15-5), le Danemark (14-5), la Turquie (14-4) et l’Éthiopie (13-2).

Le pays hôte obtient toujours une récolte de médailles plus généreuse, et la France devrait en profiter également après avoir gagné 33 médailles à Tokyo en 2021. La France devrait tripler son nombre de médailles d’or par rapport à Tokyo, où le Japon avait d’ailleurs enregistré une récolte record.

Il reste un grand inconnu : la présence de la Russie et — dans une moindre mesure — de la Biélorussie. Ils ont été absents de la plupart des compétitions internationales depuis deux ans en raison de l’invasion de l’Ukraine. On ignore toujours combien ils seront à Paris, et l’impact qu’ils auront sur les prévisions de médailles, a reconnu Gracenote.