Quatre Québécois ont été sélectionnés au sein de la délégation canadienne de cyclisme qui participera aux Jeux olympiques de Paris, cet été. Il s’agit d’Olivia Baril, d’Ariane Bonhomme, de Mathias Guillemette et de Lauriane Genest.

Cyclisme Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé mardi l’identité des 21 athlètes qui prendront part aux épreuves de cyclisme sur route, de cyclisme sur piste (sprint et endurance), de BMX de course et de vélo de montagne aux prochains Jeux. Du lot, huit ont une expérience olympique et 13 sont des recrues.

Olivia Baril est l’une des quatre représentantes en cyclisme sur route. Ce sera une première expérience olympique pour la Rouynorandienne, qui est montée sur le podium dans une étape de la Vuelta Espana Femenina, en 2024.

Baril sera bien entourée de Alison Jackson, Michael Woods et Derek Gee, qui en seront respectivement à leur deuxième, troisième et deuxième participation au plus grand évènement sportif international. Woods, 37 ans, a pris le cinquième rang à la course sur route de Tokyo 2020, réalisant le deuxième meilleur résultat olympique de l’histoire du Canada dans cette épreuve.

PHOTO PHŒBE HAYMES, LA PRESSE CANADIENNE Derek Gee

En cyclisme sur piste, le Canada envoie 14 athlètes, soit huit en endurance et sept en sprint. Ce quota est le résultat d’une « solide saison de courses internationales » sur le circuit de la Coupe des Nations. Seuls trois pays ont qualifié des athlètes dans chacune des épreuves.

Ariane Bonhomme, de Gatineau, mènera la formation féminine de poursuite par équipes en cyclisme sur route d’endurance. Elle en sera à ses deuxièmes Jeux, après ceux de Tokyo. Le Trifluvien Mathias Guillemette sera de l’équipe masculine. À eux s’ajoutent Erin Attwell (Colombie-Britannique), Dylan Bibic (Ontario), Maggie Coles-Lyster (Colombie-Britannique), Michael Foley (Ontario), Carson Mattern (Ontario) et Sarah Van Dam (Colombie-Britannique).

En cyclisme sur piste sprint, la Québécoise Lauriane Genest tentera de remporter une deuxième médaille olympique après celle de bronze acquise au keirin à Tokyo. Même chose pour l’Albertaine Kelsey Mitchell, championne olympique au sprint en 2020. Toutes deux seront aussi de l’équipe de sprint par équipes avec la native de Calgary Sarah Orban.

PHOTO CHRISTIAN HARTMANN, REUTERS Laurianne Genest lors des Jeux de Tokyo en 2020

Chez les hommes, les Ontariens Nick Wammes, Tyler Rorke et James Hedcock, médaillés d’or au sprint par équipes aux Jeux panaméricains de 2023, s’envoleront vers la capitale française.

En BMX, l’unique représentante canadienne sera Molly Simpson, une jeune Albertaine de 21 ans qui a remporté l’argent à ses premiers Jeux panaméricains de 2023, à Santiago. « Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis excitée et heureuse de représenter le Canada au plus haut niveau de mon sport ; c’est vraiment un sentiment incroyable », de dire Simpson par voie de communiqué.

En vélo de montagne, le pays sera représenté par un duo frère-sœur en provenance de l’Ontario. Isabella Holmgren, plus jeune cycliste de l’équipe olympique à 19 ans, sera accompagnée de son frère aîné Gunnar Holmgren. Tous les deux feront leurs débuts olympiques.

« Je suis très fier parce que je deviendrai bientôt un athlète olympique, et le fait d’être sélectionné aux côtés de ma sœur rend la chose encore plus spéciale », explique Holmgren, qui se dit « impatient de faire honneur à la feuille d’érable ».

La délégation comprend également 11 remplaçants, dont quatre Québécois : Magdeleine Vallières-Mill (Sherbrooke), Simone Boilard (Québec), Hugo Houle (Sainte-Perpétue) et Guillaume Boivin (Montréal).

En tout, l’équipe canadienne de cyclisme a remporté 16 médailles olympiques au fil des années. La seule discipline à n’avoir vu encore aucun médaillé canadien est le BMX.

« Tout est possible à Paris et je sais que chacun et chacune d’entre eux compte réaliser des performances au-delà des attentes », soutient l’entraîneur-chef de l’équipe nationale de Cyclisme Canada, Dan Proulx.

Précisons que les athlètes de vélo de montagne, de piste et de BMX ont été sélectionnés en fonction de leurs performances aux étapes de la Coupe du monde et aux Championnats du monde de l’UCI en 2023 et 2024, tandis que les cyclistes sur route ont été choisis selon leurs performances sur la scène internationale en 2023 et 2024, ainsi que « sur la base de leur adaptabilité au parcours olympique », indique-t-on. Les places de quota en BMX freestyle seront annoncées le 26 juin. Le Canada « devrait recevoir une place » chez les hommes, mentionne-t-on.

Les courses de BMX auront lieu les 1er et 2 août au Stade BMX de Saint-Quentin-de-Yvelines, alors que celles de vélo de montagne se tiendront les 28 et 29 juillet sur le site de la colline d’Élancourt. Quant aux compétitions de cyclisme sur route, elles débuteront le 27 juillet. Les courses sur route se dérouleront les 3 et 4 août et celles sur piste, du 5 au 11 août.