Henderson et Sharp se joignent à l’équipe canadienne de golf

(Calgary) L’équipe de golf du Canada pour les Jeux olympiques de Paris est complète, alors que Brooke Henderson et Alena Sharp sont prêtes à jouer lors du tournoi féminin.

La Presse Canadienne

Golf Canada et le Comité olympique canadien ont officialisé leur inclusion, lundi. Henderson et Sharp étaient les Canadiennes les mieux classées mondialement lors de la fermeture de la fenêtre de qualification, dimanche.

Âgée de 26 ans, Henderson, de Smiths Falls en Ontario, participera à ses troisièmes Jeux olympiques. Sharp, une golfeuse de 43 ans originaire de Hamilton, y sera également pour une troisième fois.

PHOTO MATT YORK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alena Sharp

Henderson, qui a gagné 13 titres sur le circuit de la LPGA et qui est classée 14e au monde, a pris le septième échelon lors des Jeux de Rio, en 2016, et la 29e place aux Jeux de Tokyo, en 2021.

« Chaque fois que nous avons la chance de représenter notre pays, c’est un moment de grande fierté, a déclaré Henderson. De pouvoir porter la feuille d’érable et d’aller à Paris, c’est vraiment excitant pour moi. »

Sharp, 292e au monde, a terminé 30e à Rio et 40e à Tokyo. Elle a toutefois décroché la médaille de bronze lors des Jeux panaméricains de 2023, au Chili.

« De me rendre aux Jeux olympiques pour une troisième fois, c’était un objectif très important pour moi au début de l’année et je suis extrêmement fière de l’avoir atteint, a dit Sharp. Représenter le Canada est le plus grand honneur de ma carrière. »

Nick Taylor et Corey Conners ont été nommés au sein de l’équipe canadienne masculine, la semaine dernière.