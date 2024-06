PHOTO ALFREDO FALCONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Tlaxcala) Le Canada a remporté la médaille d’or en volleyball de plage, tant chez les dames que chez les hommes, et il a obtenu des laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris, dimanche.

La Presse Canadienne

Les équipes masculines et féminines ont remporté la première place du tournoi de qualification olympique de volleyball de plage de la NORCECA, au Mexique.

Les Ontariennes Heather Bansley et Sophie Bukovec, qui jouent ensemble depuis moins d’un an, n’ont perdu aucun match pendant le tournoi et elles ont décroché la médaille d’or.

Lors de la finale, Bansley et Bukovec ont défait les Mexicaines Atenas Gutierrez et Susana Torres en deux manches de 21-16, 21-17.

Ce seront les troisièmes Jeux olympiques de Bansley, après 2016 et 2020, mais elle jouera maintenant avec une recrue olympique en Bukovec.

« Je suis simplement très fière. Nous sommes venues ici avec l’objectif de nous qualifier pour Paris et nous l’avons fait, a mentionné Bansley.

« Les 11 derniers mois ont été un peu fous pour notre équipe et c’est incroyable que nous ayons pu nous qualifier. Je suis fière de Sophie. Si l’on m’avait demandé l’an dernier si nous en serions là, c’était probablement un rêve un peu fou. »

Les Ontariens Samuel Schachter et Daniel Dearing ont gagné la finale masculine 21-13, 21-13 aux dépens des Mexicains Juan Virgen et Ricardo Galindo.

« Nous avons joué avec beaucoup de joie aujourd’hui. J’ai vraiment apprécié le match, a indiqué Schachter. Nous étions dans le moment. C’était une victoire d’équipe et nous avions beaucoup d’appui. »