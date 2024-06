Jeux de Tokyo 2021 Trois nageurs chinois déjà déclarés positifs par l’antidopage avant l’affaire

(New York) Trois des 23 nageurs chinois déclarés positifs, mais non sanctionnés avant les Jeux de Tokyo en 2021 avaient déjà été déclarés positifs à un autre produit par l’antidopage sans être suspendus en 2016 et 2017, révèle le New York Times vendredi.