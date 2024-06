Représenter le Canada aux Jeux olympiques est la plus belle récompense que je pourrais recevoir pour tous les efforts que j’ai faits depuis que j’ai commencé à faire du triathlon à l’âge de neuf ans. Cette petite fille-là avait de grands rêves et j’espère que je pourrai inspirer d’autres enfants à essayer le triathlon et à chercher à réaliser leurs rêves eux aussi. C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais faite, mais je n’ai aucun regret.