(Brisbane) La championne olympique du 100 m nage libre Emma McKeon ne défendra pas son titre à Paris après avoir raté les qualifications vendredi à Brisbane, Mollie O’Callaghan et Shayna Jack ayant obtenu les deux places australiennes en jeu.

Agence France-Presse

O’Callaghan s’est imposée en 52 sec 33 et Jack a obtenu la deuxième place qualificative (52,72).

Meg Harris et Bronte Campbell se sont classées troisième et quatrième et feront partie de l’équipe australienne de relais 4x100m, qui non seulement est championne olympique, mais détient également le record du monde et les huit temps les plus rapides de l’histoire.

McKeon, l’athlète olympique australienne la plus décorée avec 11 médailles, dont cinq d’or, n’est arrivée que sixième.

Mais l’athlète de 30 ans ira tout de même à Paris. Elle s’est qualifiée pour le 100 m papillon et fera partie de l’équipe de relais avec six nageurs.

Autre pépite australienne, le nageur Zac Stubblety-Cook s’est quant à lui qualifié pour le 200 m brasse et ira à Paris défendre sa médaille d’or obtenue à Tokyo.

L’athlète de 25 ans, qui a perdu son record du monde l’an dernier au profit du Chinois Qin Haiyang, s’est rattrapé après avoir raté de manière inattendue le 100 m brasse.

Dans le 200 m dos masculin, Bradley Woodward (1 : 56,22) et Lee Se-bom (1 : 57,02) ont réussi les minima olympiques et décroché leur place en sélection.