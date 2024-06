À moins de 50 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, le Comité olympique canadien ne lève « aucun drapeau rouge ».

« Notre préparation est sur la bonne voie, on a confiance », a affirmé le chef du sport du COC, Eric Myles, en entrevue dans les bureaux montréalais de l’organisation, la semaine dernière.

« On est tous pompés, on est prêts, on a travaillé fort. On vit un bon stress à cette étape. On a tous hâte d’être là [à Paris]. »

Comme pour Tokyo en 2021 et Pékin en 2022, où la pandémie compliquait les projections, le COC n’a pas fixé de cible précise de médailles pour l’évènement qui se déroulera pour la troisième fois dans la Ville Lumière, du 26 juillet au 11 août.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef du sport du Comité olympique canadien, Eric Myles

À Rio, en 2016, les athlètes canadiens sont montés 22 fois sur le podium, un sommet à l’époque pour des Jeux estivaux non boycottés. Ils ont gagné 24 médailles, dont 7 d’or, cinq ans plus tard dans la capitale japonaise.

« Est-ce qu’on va gagner plus de médailles ? s’est demandé Myles à voix haute. C’est délicat. Certaines personnes critiquent le fait qu’on soit sortis des prédictions. Mais il n’y a rien de plus volatil que des prédictions de médailles. C’est certain qu’on regarde ça. Si on sort de Paris et qu’on a continué cette progression […], on va être satisfaits. Au-delà des médailles, les choses vont bien présentement si on regarde ça sport par sport. »

Le populaire tableau virtuel des médailles de Gracenote, publié la dernière fois le 17 avril, prévoit que le Canada remportera 22 médailles, dont 6 d’or, à Paris.

De Grasse et McIntosh

Encore une fois, l’athlétisme et la natation s’annoncent comme les deux « gros moteurs de performance » d’Équipe Canada. Andre De Grasse, triple médaillé à Tokyo, a été ralenti par des blessures au cours des dernières années, mais « il va bien présentement ». « On sait que c’est un racer quand c’est le temps, a souligné Eric Myles. Il a de l’expérience. »

PHOTO RADOVAN STOKLASA, ARCHIVES REUTERS Le sprinteur Andre De Grasse

De toute façon, l’as sprinteur ontarien est loin d’être la seule locomotive de l’équipe canadienne, qui peut compter sur quatre champions mondiaux en titre en Marco Arop (800 m), Ethan Katzberg (marteau), Pierce LePage (décathlon) et Camryn Rogers (marteau). Cet équilibre en athlétisme est source de réjouissances pour le chef du sport.

« On parle même de diversité, tant physique qu’ethnique. Je trouve qu’on a une belle représentation. Donc, du côté de l’athlétisme, c’est rassurant. » L’équipe sera sélectionnée à l’issue des essais qui auront lieu à Montréal du 26 au 30 juin.

Eric Myles exprime le même enthousiasme à propos de l’équipe de natation « paquetée » qui a été choisie à Toronto le mois dernier. Quatrième à Tokyo à l’âge de 14 ans, Summer McIntosh a le potentiel pour égaler ou même battre le record de quatre médailles obtenu par sa coéquipière Penny Oleksiak à Rio. Maggie Mac Neil, Kylie Masse et la Québécoise Mary-Sophie Harvey ont coché toutes les cases pour contribuer au butin, et elles ne sont pas les seules. Mené par le jeune Josh Liendo, le groupe masculin, blanchi depuis Londres en 2012, cogne à la porte.

Tant à la piscine que sur la piste, les relais font également partie intégrante de la stratégie des deux équipes. « On prend [les relais] au sérieux et j’en suis très content », s’est réjoui Myles, relevant la médaille de bronze au 4 x 400 féminin lors des récents World Relays, aux Bahamas.

Diversité

Pour ne rien oublier avant sa rencontre avec La Presse, le haut placé du COC avait noirci une page complète de sports qui suscitent l’espoir, comme le basketball (masculin, féminin et 3 x 3), le volleyball de plage et le canoë féminin. Au judo, le DG Nicolas Gill et l’entraîneur-chef Antoine Valois-Fortier « font une méchante job », si bien que Christa Deguchi et la médaillée de Tokyo Jessica Klimkait, première et deuxième mondiales, ont dû se disputer le seul billet disponible, à l’avantage de la première.

PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Christa Deguchi (en blanc)

Le breaking, nouveau sport « qui peut faire sourire », pourrait justement… sourire au Canada. « Je m’intéresse beaucoup aux nouveaux sports, a noté l’ancien kayakiste de niveau international. Au lieu de critiquer, j’essaie de les comprendre. Phil Wizard [Phil Kim] est parmi les meilleurs au monde. Il a gagné aux Jeux panams. Encore une fois, il n’y a rien d’assuré, mais il fait assurément partie des meilleurs. Ce sera hyper intéressant. »

Si le rugby à sept masculin a raté sa qualification, ses homologues féminines reviennent au premier plan après un court creux de vague. L’aviron traverse une phase plus difficile, mais le huit féminin, champion olympique en titre, vient de remporter l’or à la Coupe du monde de Lucerne. En boxe, la Québécoise Tammara Thibeault sera favorite chez les 75 kg. Pour la première fois depuis 2004, le pays comptera sur des équipes complètes en gymnastique tant masculine que féminine. En sports équestres, le Canada sera représenté dans les trois disciplines (saut d’obstacles, dressage et concours complet), ce qui n’était jamais arrivé. Et il y a le golf, le tennis, le plongeon, etc.

Lundi, Eric Myles a souligné la « ténacité et la rigueur » des nageuses artistiques lors d’une cérémonie de nomination à Montréal. En dépit de la fermeture subite de leur lieu d’entraînement en raison d’un incendie, elles ont surpris en montant sur le podium aux deux dernières Coupes du monde à Paris et à Markham.

La diversité des sports dans lesquels le Canada se démarque fait partie de « la beauté » du contingent. « Il y a des pays qui ciblent beaucoup, a relevé Myles. Nous, c’est vraiment varié. Prends la Grande-Bretagne, ils sont forts, on n’est même pas proches, mais ils ne font à peu près rien l’hiver. »

Le COC, qui procédera à près d’une vingtaine d’annonces d’équipe dans les prochaines semaines, s’attend à réunir une délégation de 335 à 345 athlètes à Paris, soit une trentaine de moins qu’à Tokyo.

Les femmes seront majoritaires et devraient encore mener la charge dans la conquête des médailles. « Cette tendance forte va continuer », a noté le chef du sport, précisant que les hommes ne seront pas en reste, notamment en athlétisme et en natation.