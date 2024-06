(Miami) La superstar argentine Lionel Messi a confirmé dans un entretien à la chaîne américaine ESPN qu’il ne tenterait pas de remporter une deuxième médaille d’or avec la sélection argentine de football aux Jeux olympiques de Paris cet été.

Agence France-Presse

« J’ai parlé avec (le sélectionneur des Espoirs argentins Javier) Mascherano, et nous sommes tout de suite tombés d’accord sur la situation », a-t-il déclaré dans cet entretien diffusé mercredi.

« C’est un moment difficile, parce qu’il y a la Copa America, et que ça me ferait deux ou trois mois consécutifs loin de mon club (de Miami, NDLR). À mon âge, je ne veux pas tout jouer, et il me faut faire les bons choix », a poursuivi l’ancienne vedette du FC Barcelone et du Paris SG.

Messi, qui fêtera ses 37 ans le 24 juin, est attendu avec l’Argentine, tenante du titre, comme la grande vedette de la Copa America, qui se déroulera du 20 juin au 14 juillet aux États-Unis, quelques semaines à peine avant le début des Jeux olympiques (26 juillet–11 août).

Lionel Messi faisait partie de l’équipe d’Argentine sacrée championne olympique en 2008.

Et s’il n’est pas cette année de la fête olympique, il n’a pas fermé la porte à une participation au prochain Mondial, organisé en 2026 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il deviendrait alors le joueur ayant pris part au plus grand nombre d’éditions de la compétition (6).

« C’est super d’avoir des records et de continuer à réaliser des choses, mais je ne participerai pas à un Mondial juste pour dire que j’en ai fait six », a toutefois insisté Messi. « Si je me sens bien et que tout est en place pour que j’y sois, parfait, mais je n’irai pas juste pour y aller ».

« Mais c’est très difficile d’imaginer ce qui peut se passer, parce que c’est encore dans deux ans. Je n’ai pas besoin de m’engager dès maintenant à dire si oui ou non j’y serai », a-t-il conclu.