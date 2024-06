Si la préparation pour les Jeux olympiques de Paris va bon train, l’avenir est préoccupant selon le Comité olympique canadien (COC), qui se dit « extrêmement inquiet » de la santé financière des fédérations.

Avant le dépôt du budget fédéral du printemps dernier, le COC et le Comité paralympique canadien (CPC) ont réclamé au gouvernement une hausse de financement récurrente de 104 millions de dollars des fédérations nationales de sport, dont le soutien de la part de Sport Canada stagne depuis deux décennies et qui ont des tâches de plus en plus lourdes.

Le système « est au bord d’une crise », s’est même alarmé le chef de la direction et secrétaire général du COC, David Shoemaker.

Cette demande n’a trouvé aucun écho dans le budget de 2024, remarqué plutôt pour l’augmentation des impôts sur les gains en capital. Seul le Programme d’assistance aux athlètes a été bonifié de 7 millions pour les cinq prochaines années.

S’il applaudit la hausse du financement direct aux athlètes, le chef du sport du COC, Eric Myles, s’interroge sur sa valeur dans un contexte où plusieurs fédérations peinent à joindre les deux bouts.

« Ça ne peut pas être une façon d’éviter de voir l’éléphant qui est dans la pièce », a décoché Myles en entrevue avec La Presse la semaine dernière. Le haut responsable du COC a dressé un parallèle avec le milieu de l’éducation : « Tu as beau avoir de belles bourses pour les étudiants, si tu n’as pas de bonnes universités ou de bons enseignants, tu ne t’en vas nulle part. C’est la même chose dans le sport. »

À la tête de « l’équipe derrière l’équipe » à Paris, Myles assure que tout est en place pour que les athlètes canadiens connaissent du succès. Le prochain cycle olympique risque d’être très différent.

« C’est extrêmement inquiétant. Je regarde la situation des gens qui travaillent dans le système sportif, l’après-Paris, comment les choses sont tenues à bout de bras présentement… »

Ce n’est pas mêlant, je vois des fédérations dont le budget [s’écrit] presque à la semaine ou au mois. Ça n’a pas de maudit bon sens ! Eric Myles, chef du sport au Comité olympique canadien

Le COC et le CPC ont fait appel à Deloitte pour mener une analyse. La firme de consultants en arrive au chiffre de 104 millions en tenant compte de trois paramètres :

– 20 millions pour rattraper une inflation de 50 % depuis 2005 (année à partir de laquelle le financement de base de Sport Canada n’a pratiquement pas bougé) ;

– 56,8 millions pour rendre permanent un financement ponctuel consacré à l’égalité des genres, au sport sûr et à l’élimination des obstacles à la participation ;

– 26,8 millions pour faire face au déficit en expansion avec lequel devront composer les fédérations dans l’accomplissement de leur mission.

« L’augmentation rapide des dépenses et le plafonnement des revenus font que plus de 90 % des organismes nationaux de sport devraient enregistrer des déficits croissants au cours des cinq prochaines années », peut-on lire dans la missive transmise au gouvernement et aux partis de l’opposition.

« Une affaire de société »

Pour juguler cette « situation financière désastreuse », le COC et le CPC proposent entre autres l’utilisation des produits de la TPS sur les paris sportifs, une mesure qui aurait généré des recettes de 60 millions en Ontario au cours du dernier exercice fiscal.

« Oui, le gouvernement est sollicité de façon importante, mais c’est le fédéral, le provincial, le local et les entreprises privées [qui doivent participer] », a relancé Myles, soulignant les efforts du Québec en la matière. « C’est une affaire de société. Christie, ce sont nos jeunes ! »

À ses yeux, les Jeux de Paris représentent une occasion de rappeler le caractère rassembleur du sport : « Tout le monde va être fier, des millions de personnes seront rivées devant leur écran, les gens voudront prendre des photos avec les athlètes. Mais il faut les soutenir. »

Après Sport Canada, une agence fédérale, le COC est le deuxième bailleur de fonds des fédérations. « On a augmenté d’année en année, mais ça tombe dans le vide ou ça ne paraît pas. »

L’ancien directeur général de Québec en forme affirme qu’un tel engagement s’inscrit en droite ligne avec la volonté de faire bouger un plus grand nombre de jeunes et moins jeunes.

« Combien un Alex Despatie – ou d’autres athlètes canadiens et québécois – a pu motiver et soulever notre passion ? a demandé Myles. Pour moi, le sport d’élite et le sport de participation, ce n’est pas l’un ou l’autre. On a besoin des deux. »