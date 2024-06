(Paris) Les élections législatives en France sont « un processus démocratique qui ne va pas perturber les JO », a affirmé lundi Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO) en marge d’une visite d’école à Paris, au lendemain de l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Agence France-Presse

« Nous voyons une grande unité en faveur des JO à Paris », a martelé Thomas Bach. À ses côtés, Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, ville hôte des JO, a assuré que « rien ne viendra gâcher les JO » même si elle a jugé « extrêmement troublant » qu’une dissolution soit décidée « juste avant les JO ». « Les Jeux arrivent, on est prêt, les Jeux se feront dans une très belle ambiance », a-t-elle dit.

« La France est habituée à faire des élections et ils vont le faire encore une fois, on aura un nouveau gouvernement et un nouveau Parlement et tout le monde va supporter les JO », a déclaré Thomas Bach, au sujet des conséquences possibles de ce scrutin dont le deuxième tour est prévu à trois semaines de l’ouverture des Jeux d’été.

Interrogée sur le fait de savoir si elle pourrait « accueillir le monde » avec un éventuel premier ministre d’extrême droite, Anne Hidalgo a répondu : « moi j’accueillerai le monde en tant que maire de Paris, avec le président de la République, le président du CIO et Tony Estanguet », a-t-elle souligné.

« On est déterminé à livrer ces grands Jeux », a justement expliqué de son côté Tony Estanguet, le patron du Comité organisateur des Jeux olympiques.

« On a déjà fait face à des adaptations qui ont été fortes, une dizaine d’élections depuis la création du comité de candidature, on a toujours su travailler avec les acteurs publics, on est dans la dernière phase […] les principales décisions ont déjà toutes été prises, on est dans l’opérationnalité », a-t-il résumé.