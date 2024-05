« C’est quoi ton nom ?

— « Audrey.

— Ah, c’est toi qui as fait le record… »

À part se faire reconnaître davantage, Audrey Leduc ne voit pas de différence depuis qu’elle s’est propulsée dans le firmament des meilleures sprinteuses de l’histoire au Canada.

Le 20 avril, en Louisiane, la coureuse de Gatineau a gravé son nom dans les annales en inscrivant un chrono de 10,96 s au 100 m, effaçant ainsi un record national vieux de 37 ans.

« Je ne suis même pas consciente de l’impact que ça a eu », assure la principale intéressée, un mois et demi plus tard, après un entraînement au complexe sportif Claude-Robillard.

« C’est surprenant à quel point les gens en ont entendu parler. Ça les accroche. C’est ce qu’on veut pour le sport, ne serait-ce que sur le plan de la business. Plus il y a de l’attention, plus il y a de l’argent. Mais ça peut aller dans les deux sens. L’attention peut devenir négative n’importe quand ! En ce moment, c’est le fun pour le sport, pour l’athlétisme. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc

Leduc s’attend à ce que cet engouement se répercute aux Essais olympiques et paralympiques qui se dérouleront sur sa piste, du 26 au 30 juin. « Regardez, venez nous voir, on est là ! », proclame-t-elle.

Une pression additionnelle ? Elle hausse les épaules entre deux bouchées de craquelins. Sa place à Paris est pratiquement assurée puisqu’elle est la seule à avoir réussi le standard de qualification directe (11,07).

Je veux moi-même bien performer. Ma famille m’a dit : “Même si tu courais comme de la m…. à Paris, on est fiers de toi.” Les personnes importantes vont me soutenir, peu importe ce qui arrive. Audrey Leduc

La bachelière en psychologie s’imagine être encouragée comme elle-même le ferait pour tout athlète canadien.

« Je ne me mets pas de pression. Je ne fais qu’embarquer dans la vague. Ça se peut que ça aille moins bien à certaines courses et c’est normal. Dans la vie, ce n’est pas tout qui va bien. Quand ça ira moins bien, ce sera un apprentissage. C’est comme ça que tu grandis. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc discute avec ses partenaires d’entraînement Rabbi Bositampen et Gabriel Mompoint.

Elle-même a « grandi » très vite dans le monde du sprint, où chaque dixième et même chaque centième s’acquièrent au pic et à la pelle. En moins d’un an, elle a retranché quatre dixièmes à son record personnel, de l’inédit ou presque. La question est de savoir où elle s’arrêtera.

« On est dans le vrai ! »

Audrey Leduc avait accepté qu’on assiste à son entraînement lundi matin. Comme les demandes affluent, Radio-Canada y était aussi pour un tournage. Avec la pluie, elle a déplacé sa séance à l’intérieur pour le cameraman.

D’un côté de la piste de 200 m, une cinquantaine de dynamiques retraités se musclaient en groupe sous la direction de deux entraîneurs. Au milieu, entourés de hauts rideaux, des tennismen du dimanche échangeaient des balles. De l’autre côté, Leduc s’échauffait seule sous le bourdonnement des néons.

Son coach Fabrice Akué installait des cônes magnétiques tous les 10 mètres sur la ligne droite extérieure. Une puce accrochée à la coureuse envoie les chronos simultanément sur le téléphone du responsable des sprints du centre de haute performance d’Athlétisme Canada à Montréal.

« Idéalement, elle doit me démontrer sa capacité d’accélérer dans chaque zone », explique Akué, qui a connu Leduc à l’Université Laval. À sa cinquième année de collaboration, le duo a établi une solide complicité.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc et son entraîneur Fabrice Akué

« Il va te le dire si tu le déranges », assure l’athlète de 25 ans. Tu penses ? « Oui ! Il est de ce genre-là… »

Après une heure d’échauffement, elle enfile ses pointes à crampons en discutant avec deux coéquipiers. C’est le temps de passer aux choses sérieuses. Elle s’attaque d’abord à deux sprints de 60 mètres, soit le maximum possible dans cette salle où « le mur arrive vite », dixit Akué.

L’homme au t-shirt rouge Canada se révèle fidèle à la description de sa coureuse quand il sermonne le vidéaste qui cherche à interagir avec elle. « Peut-on juste la laisser focusser svp ? tonne-t-il. Là, on est dans le vrai ! Merci. »

L’exercice est concluant : la Canadienne la plus rapide de l’histoire a accéléré d’une borne à l’autre et s’est avérée plus vite au deuxième 60 mètres, comme prescrit par l’entraîneur.

Après quelques minutes pour reprendre son souffle, Leduc installe un bloc pour répéter quatre départs, l’un de 40 m et trois de 30 m. Cette portion est encore à travailler pour celle qui se distingue davantage par sa vitesse de pointe. « On veut améliorer ça, mais pour l’instant, ce n’est pas sa force », convient Akué.

Set, annonce la borne sur laquelle Leduc a appuyé après s’être positionnée. Au claquement sec du coup de fusil, elle décolle. Et ça décoiffe. Le photographe François Roy me montre un cliché où la coureuse, les bras en tourbillon, ressemble à un personnage d’Astérix qui vient d’avaler de la potion magique.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc en action

Après chaque séquence, elle s’assoit sur le matelas de réception du saut à la perche pour discuter avec son coach.

« Mes enjambées sont vraiment grandes. C’est trop grand ?

— Je veux ça plus compact, plus rythmé », acquiesce-t-il.

On est évidemment dans l’analyse pointue. « C’était mieux, mais pas parfait », glisse Leduc en refermant son sac. Direction : salle de musculation.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc analyse sa course avec son entraîneur Fabrice Akué.

« Rendre les gens fiers »

Avec deux journalistes, un photographe et un vidéaste sur ses traces, elle ne passe pas inaperçue quand elle pénètre dans le petit gym du Conseil du sport de Montréal, au sous-sol du complexe. De jeunes skieurs et gymnastes sont en plein effort dans cette pièce visitée surtout par des athlètes de la relève.

Le préparateur physique Thomas Côté mesure l’impulsion de la sprinteuse avec des sauts sur place sur une plaque. Son amélioration est marquée depuis ses débuts au centre, à l’automne 2022, en particulier dans la dernière année.

« C’est une progression très impressionnante », témoigne Côté, qui agit surtout à titre de conseiller. « En ce qui concerne les charges, son éthique de travail, c’est incroyable, en fait. C’est corrélé avec ses performances [sur la piste]. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc dans la salle de musculation avec le préparateur physique Thomas Côté

Ce travail dans le gymnase, immédiatement après ses séances de course, est le principal facteur soulevé par Leduc pour expliquer son ascension fulgurante en 2024.

« Elle est rendue à maturité musculaire », ajoute Akué en l’observant effectuer des rotations russes avec un ballon lesté.

Elle est beaucoup plus forte physiquement. Elle comprend mieux l’importance de faire ces mouvements-là et de s’investir. Parce que ce n’est pas évident, non plus, de faire des entraînements exigeants sur la piste, et de venir ici en musculation et en donner encore. Fabrice Akué, entraîneur d’Audrey Leduc

Après la séance d’une trentaine de minutes, Leduc et Akué prennent congé des médias pour discuter quelques minutes en retrait. L’horaire est dense avec quatre compétitions d’ici les Essais, dont une à Atlanta vendredi soir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Audrey Leduc

Audrey Leduc n’est plus cette triple médaillée d’or des Jeux du Canada de 2022 qui rêvait d’une place au relais pour les JO de 2024. Non seulement elle sera un élément clé de ce relais – elle devrait se charger de la dernière courbe, comme aux récents World Relays, aux Bahamas –, mais elle s’annonce dorénavant comme une finaliste potentielle à l’épreuve individuelle, ce qui serait inédit pour une Canadienne depuis les JO de 1984, boycottés par le bloc de l’Est.

L’étudiante au MBA ne cache pas qu’une finale constitue maintenant son ambition, sans quoi « ce serait se mettre des limites ». Elle hésite cependant à le clamer dans les médias « parce qu’on sait ce que ça peut faire ». Elle veut simplement « avoir du fun à courir dans les prochaines semaines » avant de fixer des objectifs plus concrets avec son entraîneur.

« Je m’en vais là pour faire du mieux que je peux, représenter le pays du mieux que je peux et rendre les gens fiers. Mais aussi de me rendre fière de ce que moi, je fais. »

C’est déjà un bon départ.