Marilou Duvernay-Tardif et ses coéquipières du quatre de couple étaient en action la fin de semaine dernière, à Lucerne, en Suisse, à l’occasion de la régate de qualification olympique. L’embarcation canadienne a pris le troisième rang de la finale, où les deux premières obtenaient leur billet pour les Jeux olympiques.

Sportcom

Duvernay-Tardif et ses coéquipières Shannon Kennedy, Carling Zeeman et Katie Clark ont vu les Ukrainiennes et les Américaines prendre l’avance dans les 1000 premiers mètres de la finale. La troupe canadienne n’a toutefois pas abandonné et a réussi à revenir de l’arrière, mais le temps leur aura finalement manqué.

Les États-Unis et l’Ukraine obtiennent donc les deux derniers billets disponibles en quatre de couple pour les Jeux olympiques de Paris.

Au total, neuf nations seront en action aux Jeux olympiques en quarte de couple. Les États-Unis et l’Ukraine se joignent à l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Chine, la Suisse, l’Australie et la Roumanie, qui ont obtenu leur place lors des Championnats du monde, en septembre 2023.

Aux mondiaux, le Canada avait terminé quatrième de la finale B, aucune Québécoise ne faisait partie de l’équipage à ce moment. Marilou Duvernay-Tardif avait participé aux Championnats du monde en deux de couple en compagne de Katie Clark.

Du côté des hommes, le Montréalais Terek Breen et ses coéquipiers en huit de pointe ont subi un sort similaire en prenant le troisième rang de la finale. Les deux premiers pays à franchir la ligne d’arrivée se qualifiaient pour les Jeux olympiques.

Le Canada a bataillé avec l’Italie jusqu’au tout dernier instant. Les Italiens ont finalement eu le dessus, terminant un centième de seconde devant l’embarcation canadienne. Les États-Unis l’ont emporté.

Rappelons que le huit de pointe féminin, dont fait partie la Montréalaise Kasia Gruchalla-Wesierski, avait obtenu son billet pour les Jeux olympiques de Paris grâce à sa cinquième place aux Championnats du monde de Belgrade, en Serbie, en septembre dernier.