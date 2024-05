(Toronto) Patrick Hussey a commencé à nager pour imiter ses grandes sœurs, Cassandra et Stéphanie. En fait, il voulait surtout les battre.

Plusieurs années plus tard, celles-ci étaient avec leurs parents dans les gradins du Centre sportif panaméricain de Toronto pour le voir se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, mercredi soir. En terminant deuxième d’une finale du 200 m libre chaudement disputée, Hussey a pratiquement assuré sa place dans le relais.

La confirmation devra attendre à dimanche soir, au moment de la nomination officielle de l’équipe, mais le nageur de Beaconsfield parlait comme un gars sélectionné après sa course.

Meneur après 100 m, Hussey a vu son jeune voisin de couloir Lorne Wigginton le dépasser dans la longueur suivante. Après le dernier virage, c’est Alexander Axon, évoluant de l’autre côté, qui a soufflé la victoire aux deux premiers à l’issue d’un final haletant.

Le temps d’Axon, qui a fanfaronné un peu après son succès : 1 min 47,56 s. Pas assez pour une sélection individuelle, mais un gros sommet personnel pour l’Ontarien de 20 ans, vainqueur du 400 m lundi.

Hussey a suivi en 1 min 47,78 s, ce qui lui a permis d’améliorer son propre record provincial pour la deuxième fois en un jour. Le produit du club de Pointe-Claire, qui a évolué à l’Université de Caroline du Nord ces quatre dernières années, contenait sa joie quand il s’est présenté devant les journalistes.

« C’est sûr que je suis heureux, c’est une qualification pour les Olympiques, a néanmoins lancé le jeune homme de 23 ans. Je suis très content d’être top 4. J’aurais aimé gagner, mais je suis quand même très content avec le top 2. »

Versé dans les longues distances à ses débuts, Hussey s’est graduellement rapproché du demi-fond durant son séjour dans la NCAA, un circuit axé sur le sprint. Pour la finale, il avait choisi de donner le ton en première moitié d’épreuve.

D’habitude, je finis ça fort. J’étais content de changer ma tactique un peu et de partir plus vite. La prochaine fois, j’espère pouvoir revenir un peu plus vite et finir premier. Patrick Hussey

Pour son ex-entraîneur Martin Gingras, les Jeux olympiques ne sont qu’une suite logique pour celui qu’il a coaché à partir de l’âge de 14-15 ans. « Si tu m’avais demandé à l’époque lequel de son groupe fera l’équipe olympique un jour, c’est lui que j’aurais nommé », a-t-il confié quelques minutes avant une finale émotive pour celui qui travaille maintenant pour Natation Canada.

« Il avait le talent au point de vue de la qualité de nage et du fitness, l’a-t-il décrit. C’est un des gars qui a réussi à progresser de façon constante. »

Le passage aux États-Unis et les courses en 25 verges ont été un apprentissage pour celui qui s’illustrait davantage en bassin de 50 mètres.

« C’est un peu notre fierté à Pointe-Claire parce que son premier standard national, il l’a réussi au 1500 m et il a fait ses premières équipes nationales au 10 km [en eau libre] », a souligné Gingras.

« C’est à cause de son efficacité dans l’eau et de sa bonne base d’entraînement. C’est un peu notre philosophie : travailler des bases solides à un jeune âge. Chez les gars, c’est important parce que ça prend du temps à développer. Si la technique n’est pas acquise en bas âge, ils ne l’auront jamais. »

Hussey a découvert « une nouvelle perspective sur la façon de nager » avec l’Univesité de Caroline du Nord et consolidé sa confiance en prenant part aux Championnats du monde de 2022 et 2023. « Ça m’a vraiment poussé à faire l’équipe olympique », a noté le futur diplômé en économie.

Hussey rejoint donc Mary-Sophie Harvey dans l’équipe olympique canadienne. À Paris, il deviendra le premier nageur québécois masculin à participer aux Jeux depuis Charles Francis, demi-finaliste au 100 m dos en 2012.

« Pas le temps de niaiser ! » pour Antoine Sauvé

Il s’en est fallu de très peu pour qu’un deuxième se joigne à lui. Dixième et dernier ex æquo à 150 m, Antoine Sauvé est passé bien près de causer la surprise avec une ultime longueur du tonnerre, la plus rapide de la finale.

Cinquième à l’arrivée, il a terminé à quatre centièmes de seconde du quatrième, le vétéran Jeremy Bagshaw, qui devrait se sélectionner pour ses premiers Jeux à l’âge de 32 ans.

PHOTO FOURNIE PAR NATATION CANADA Antoine Sauvé

« Après 150, j’étais pas mal dans les derniers, mais là je me suis dit : qualification olympique, pas le temps de niaiser ! », a relaté le Montréalais de 18 ans.

« J’ai tout donné. J’ai fini super vite, j’avais un des meilleurs splits, mais il me manquait une poussière pour rentrer sur l’équipe. »

Surpris de voir son classement au tableau, Sauvé a évidemment été envahi par la déception, même s’il a amélioré son meilleur chrono par près de deux secondes en une seule journée. Bagshaw, qui étudie la médecine en Irlande, est allé le voir sur-le-champ.

« Il m’a dit : “Au 100 m libre demain, c’est toi qui fais l’équipe” », a raconté Sauvé, qui mise davantage sur l’épreuve plus courte. Il a d’ailleurs participé aux derniers Mondiaux de Doha au relais 4 x 100, où il a été déstabilisé par l’envergure de l’évènement.

Une heure après la finale, l’adolescent aux étoiles noires peinturées sur son coco blond pensait déjà à la suite. « Ça me met en confiance et c’est une motivation pour le 100 libre. On peut prendre ça positivement. »