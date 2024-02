(Brisbane) Ça n’est pas tout le monde qui souhaite faire du neuf avec du vieux. Contrairement aux élus québécois qui ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils allaient investir 870 millions pour rénover la toiture du Stade olympique, le Comité olympique australien a indiqué jeudi qu’il ne privilégie plus la rénovation d’un vieux stade en vue des Jeux olympiques d’été de 2032.

Associated Press

Le président du Comité olympique australien (AOC), Ian Chesterman, a déclaré par voie de communiqué qu’il existe plus de solutions innovatrices que de rénover le vieux « Gabba », un stade qui fait la renommée internationale de Brisbane, en vue des JO, et celles-ci seront étudiées par un comité de révision.

Nommé en référence au quartier de Woolloongabba, où le stade est érigé, le « Gabba » est situé au centre-ville de Brisbane et a été bâti en 1895, avant d’être rénové en 2005.

L’ancien maire de Brisbane, Graham Quirk, sera responsable de l’opération de révision des infrastructures en vue des JO de 2032, qui s’étalera sur deux mois, et la rénovation du « Gabba » est sa priorité absolue.

Les commentaires de Chesterman ont été émis après que le vice-président du Comité international olympique, John Coates — lui-même un ancien président de l’AOC —, eut déclaré que le comité de révision devrait saborder le « Gabba ».

« Nous avons suggéré au comité de révision d’abandonner le projet du “Gabba”, et nous devrions étudier d’autres avenues pour l’athlétisme », a évoqué Coates à un média local.

Il a notamment proposé que la cérémonie d’ouverture se déroule au Suncorp Stadium, un stade de 52 000 places jadis connu sous le nom de Lang Park, et que les épreuves d’athlétisme soient présentées au Queensland Sport and Athletics Centre, un stade de 48 000 places qui a ouvert ses portes pour les Jeux du Commonwealth en 1982.

Les élus australiens débattent de la destruction et de la reconstruction complète du « Gabba » en vue des JO de 2032 depuis que le plan a été annoncé en novembre dernier. Le gouvernement de l’État du Queensland a dévoilé un plan de destruction et reconstruction complète du stade « Gabba » qui s’étalerait entre 2025 et 2030 et qui coûterait 2,7 milliards de dollars australiens (2,3 milliards canadiens).

Ce plan, s’il est retenu, forcerait le club de football australien de Brisbane, les Lions, ainsi que celui de cricket à déménager temporairement.

L’Opposition a contesté le plan de destruction et de reconstruction complète du « Gabba » en raison des risques d’explosion des coûts, qui ont déjà triplé depuis le dévoilement du plan initial. Lors de l’annonce de la mise sur pied d’un comité de révision en janvier, le premier ministre de l’État du Queensland, Steven Miles, a déclaré qu’il espérait que ce processus, qui est indépendant, permettrait d’identifier de meilleures avenues qui soient plus économiques pour les contribuables australiens.

Avec La Presse Canadienne