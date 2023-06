(Paris) Une équipe d’inspection du Comité international olympique s’est dite impressionnée par la progression des travaux en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024, mercredi, ajoutant que son « niveau de confiance est très, très élevé », et ce malgré le fait qu’il reste de nombreuses questions de financement et de sécurité en suspens.

« Paris est exactement où elle devrait être à 415 jours de la cérémonie d’ouverture », a mentionné Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, le directeur de la commission du CIO responsable de superviser les travaux du comité organisateur.

Les échéanciers de construction de la plupart des nouvelles installations olympiques sont respectés, mais plusieurs responsables chargés de la vérification des comptes ont prévenu les autorités qu’ils ne sont toujours pas en mesure de chiffrer le coût total des JO de 2024 et leur impact sur les finances publiques. Un budget de 9,4 milliards US est prévu pour la construction des installations olympiques et pour le comité organisateur, et plus du tiers de ce moment proviendra des contribuables français.

Malgré leurs nombreuses sorties pour rassurer la population, des doutes persistent quant à la capacité du comité organisateur de recruter suffisamment d’agents de sécurité pour assurer la sécurité de l’évènement, sans devoir mobiliser des militaires.

Malgré tout, le message martelé sans relâche par le CIO et le comité organisateur à l’issue d’une visite de trois jours dans la capitale française de Beckers-Vieujant et de son équipe est dithyrambique.

« Ce que je peux dire, c’est que nous quittons Paris en étant très, très confiants que Paris sera prête pour accueillir les Jeux olympiques », a mentionné Beckers-Vieujant.

Le président du comité organisateur des JO de 2024, Tony Estanguet, s’est dit rassuré par ce qu’il a entendu.

Le CIO « reconnaît que nous respectons les échéanciers », a-t-il dit.

Afin d’augmenter ses revenus, le comité organisateur a confirmé qu’il discutait avec le numéro un mondial de l’industrie du luxe, LVMH, afin qu’il devienne l’un des commanditaires principaux de l’évènement.

Aucun échéancier n’a cependant été précisé pour conclure une entente.

« Les pourparlers sont en cours avec le groupe LVMH, a évoqué Estanguet. Nous devons rester prudents, parce qu’il n’y a toujours aucune entente de conclue. »