(Ottawa) La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, prend ses distances du Comité olympique canadien (COC) en ce qui a trait à la possibilité que des athlètes russes et biélorusses puissent être des Jeux de 2024 dans la capitale française.

La position du gouvernement fédéral à cet égard est « claire : les athlètes russes et biélorusses ne devraient pas être autorisés à participer à des compétitions sportives internationales », a tranché la ministre dans une déclaration écrite fournie par son bureau, jeudi.

« Nous continuons de manifester notre solidarité à l’Ukraine, et j’encourage la communauté sportive internationale à faire de même », a-t-elle ajouté.

Le chef de la direction et secrétaire général du COC, David Shoemaker, s’est dit « ouvert à explorer » un possible retour des athlètes russes et biélorusses, se ralliant à la position du Comité international olympique (CIO).

« Nous reconnaissons que la décision d’exclure des athlètes uniquement sur la base de leur nationalité va à l’encontre des principes qui sont au cœur du Mouvement olympique », a-t-il déclaré dans un communiqué transmis par l’organisation.

« Ainsi donc, nous sommes ouverts à explorer un parcours conduisant à l’inclusion d’athlètes russes et biélorusses neutres qui, au minimum, respectent les conditions établies par la commission exécutive du CIO », a-t-il ajouté.

L’Ukraine agite un drapeau rouge

La semaine dernière, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a réagi défavorablement à l’ouverture affichée par le CIO.

« Le CIO a fait fi des crimes de guerre de la Russie, en alléguant “qu’aucun athlète ne devrait être puni en raison de son passeport”, alors que des athlètes ukrainiens continuent d’être abattus en raison du leur. Je demande à tous les dirigeants sportifs de la planète qu’ils s’expriment sur cet enjeu », a-t-il tweeté.

Les réactions à la décision du CIO varient d’un pays à l’autre.

Le nouveau président et directeur général du Comité olympique et paralympique américain (USOPC) a réitéré l’appui de son organisation à explorer un parcours conduisant à l’inclusion d’athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre aux Jeux de Paris.

Il a toutefois rappelé que les sanctions actuelles contre la Russie devaient être maintenues.

La Lettonie a indiqué mercredi qu’elle envisageait un boycottage des Jeux olympiques de Paris en 2024 si les athlètes de la Russie et de la Biélorussie obtenaient la permission d’y participer.

