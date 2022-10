Des nations autochtones avaient annoncé le 1 er février qu’elles avaient signé un accord avec la ville de Vancouver, la municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour étudier une candidature.

(Vancouver) Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien ont affirmé être déçus de la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de ne pas appuyer le projet de candidature pour l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030.

La Presse Canadienne

Les nations Lil’wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh avaient annoncé le 1er février qu’elles avaient signé un accord avec la ville de Vancouver, la municipalité de villégiature de Whistler, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien pour étudier une candidature.

La candidature aux Jeux olympiques de 2030 était la première présentée par un groupe dirigé par des autochtones et plusieurs des parties concernées ont déclaré qu’elle représentait une chance de réconciliation.

Le groupe qui dirige la candidature avait estimé que la tenue des Jeux olympiques de 2030 à Vancouver, Whistler et Sun Peaks coûterait entre 3,5 et 4 milliards de dollars, le financement provenant d’un mélange de sources publiques et privées.

Jeudi, la ministre provinciale du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport, Lisa Beare, avait expliqué que les Jeux entraînent des milliards de dollars de coûts directs et que leur organisation pourrait compromettre la capacité du gouvernement à faire face aux pressions auxquelles sont confrontés les citoyens.

Beare avait déclaré que le gouvernement devait concentrer ses efforts et ses ressources sur les soins de santé, la sécurité publique et l’investissement dans des initiatives d’accessibilité.

Elle avait ajouté que la Colombie-Britannique s’était déjà engagée à organiser les Jeux Invictus en 2025 et à accueillir des matchs de la Coupe du monde de soccer en 2026.