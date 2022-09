Sports olympiques et paralympiques

Phelps et Vonn feront leur entrée au Temple de la renommée américain

(Colorado Springs) Lindsey Vonn, Michelle Kwan, Mia Hamm, Billie Jean King et la regrettée Pat Summitt feront partie des neuf nouveaux membres du Temple de la renommée américain des sports olympiques et paralympiques, en compagnie de Michael Phelps et du spécialiste des haies Roger Kingdom.