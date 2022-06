Photo John Locher, archives Associated Press

Phelps et Vonn feront leur entrée au Temple de la renommée américain

(Colorado Springs) Lindsey Vonn, Michelle Kwan, Mia Hamm, Billie Jean King et la regrettée Pat Summitt feront partie des neuf nouveaux membres du Temple de la renommée américain des sports olympiques et paralympiques, en compagnie de Michael Phelps et du spécialiste des haies Roger Kingdom.

Associated Press

Les autres membres élus de la cohorte de 2022 sont la nageuse Natalie Coughlin, la paraskieuse alpine et paracycliste Muffy Davis, le paraskieur alpin, para athlète et joueur de basketball en fauteuil roulant David Kiley, la paranageuse Trischa Zorn-Hudson, ainsi que la skieuse Gretchen Fraser.

Photo JEENAH MOON, archives REUTERS Lindsey Vonn

Le relais 4x100 m féminin des Jeux de 1976, qui a causé toute une surprise en battant les Allemandes de l’Est, ainsi que l’équipe de hockey sur luge masculine des Jeux de 2002 ont également été admis au Temple.

La cérémonie d’intronisation doit avoir lieu le 24 juin, au Musée olympique et paralympique des États-Unis.

Il s’agit de la première cohorte depuis 2019 et avant cela, il n’y avait pas eu d’intronisation depuis 2012. Cela a entraîné une liste de nombreux candidats méritant leur place. Parmi ceux dont le nom se trouvait sur les bulletins de vote, mais qui n’ont pas été retenus, notons Bode Miller, Julia Mancuso, Dawn Staley et le double médaillé d’or olympique en lutte John Smith.

Menée par Phelps, vainqueur de 28 médailles, dont 23 d’or, la cohorte de 2022 a remporté un total de 129 médailles olympiques et paralympiques, dont 86 d’or.