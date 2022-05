Bruny Surin sera le chef de mission de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Simon Drouin La Presse

Le Comité olympique canadien (COC) en a fait l’annonce à ses bureaux montréalais, vendredi matin.

« Paris a déjà une place spéciale dans mon cœur ; ajoutons les Jeux olympiques à cette merveilleuse ville et cela sera une expérience sans pareil. Je suis tellement fier et reconnaissant d’être nommé chef de mission pour le Canada aux Jeux de 2024. J’ai hâte d’embarquer dans cette aventure et d’être là pour tous les membres de l’équipe ; je serai leur partisan numéro un ! », a déclaré Bruny Surin.

La présidente Tricia Smith, le chef de la direction David Shoemaker et le chef du Sport Eric Myles étaient sur place pour présenter Surin aux médias.

« Bruny est sans doute le choix parfait pour ce rôle, a dit Eric Myles, chef du Sport du Comité olympique canadien. Il est un membre notoire de la famille olympique et en plus, possède des qualités de rassembleur et de joueur d’équipe. Avec son parcours olympique incomparable et sa passion pour le sport et les gens, il sera l’ambassadeur par excellence d’Équipe Canada 2024. »

« De ses réalisations sportives incroyables à son travail exceptionnel au sein de la communauté, Bruny est un véritable ambassadeur du sport. Sa passion contagieuse pour le sport et le travail d’équipe lui sera très utile dans son rôle de chef de mission », a ajouté Tricia Smith, quadruple Olympienne et présidente du COC.

Surin, 54 ans, a pris part à quatre JO en tant qu’athlète, remportant la médaille d’or au relais 4 X 100 mètres à Atlanta, en 1996. Il a d’abord participé à l’épreuve de saut en longueur à Séoul, en 1988, avant de se consacrer exclusivement au sprint. Quatrième au 100 m à Barcelone, en 1992, le Montréalais a conclu sa carrière olympique en 2000, à Sydney, où il s’est arrêté en demi-finale, stoppé par une blessure à une cuisse.

En août 2021, Surin a participé à un évènement public du COC à Laval pour célébrer le retour des athlètes ayant participé aux JO de Tokyo.

Vice-champion mondial du 100 m en 1999, son plus haut fait d’armes individuel, le natif de Cap-Haïtien s’est retiré en juillet 2002. Il s’est ensuite lancé en affaires et est devenu conférencier recherché. Il détient toujours le record canadien du 100 m (9,84 secondes) avec Donovan Bailey.

« Une des principales responsabilités du chef de mission d’Équipe Canada est d’être le porte-parole de l’équipe au grand complet avant et pendant les Jeux olympiques, peut-on lire dans un article archivé sur le site internet du COC. Il agit aussi comme mentor, appui et meneur de claque qui cherche à motiver et inspirer l’équipe tout en protégeant la performance des athlètes. »

Surin succède à l’ancienne rameuse Marnie McBean, chef de mission pour les JO de Tokyo en 2021, et à Curt Harnett, qui avait occupé la même fonction à Rio en 2016. L’ex-cycliste avait remplacé le skieur Jean-Luc Brassard, qui avait démissionné pour protester contre la gestion de l’affaire du président déchu Marcel Aubut par les dirigeants du COC.