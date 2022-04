Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen

PHOTO FRANCISCO SECO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022 se sont terminés il y a quelques semaines, mais les athlètes canadiens continuent d’être honorés. L’équipe de patinage artistique, notamment, est fière de constater que les efforts qu’elle a faits depuis n’ont pas été en vain.

Nicholas Richard La Presse

L’évènement « Je reviens à Montréal », organisé mercredi soir au parc Jean-Drapeau par le Conseil du sport de Montréal, a rendu hommage aux athlètes qui ont fait briller la métropole lors des derniers Jeux. La mairesse Valérie Plante et la présidente du Conseil de sport de Montréal, Danièle Sauvageau, ont accueilli des dizaines d’athlètes. Tous vêtus de leur uniforme rouge de l’entreprise Lululemon, des membres des équipes de patinage artistique, de hockey, de patinage de vitesse et de ski acrobatique ont été chaudement applaudis par les invités réunis sur place.

Pour le duo de patineurs composé de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen, cette soirée arrive un peu comme une deuxième vague d’hommages : « À notre retour des Jeux il y a quelques mois, on était contents. Après, il y a comme eu un creux de vague où tu réalises ce qui vient de se passer. Quelques semaines après, c’est comme si rien n’était arrivé », a expliqué Soerensen.

« C’est agréable de recevoir cet honneur et de recevoir ce genre d’hommage soulignant notre parcours. Parfois, on oublie tout ce qu’on a traversé, donc c’est vraiment plaisant », a ajouté Fournier Beaudry.

Le duo a terminé en neuvième position lors de l’épreuve de danse sur glace et compte tenu de ce qu’il avait traversé dans les années qui ont précédé les Jeux, il ne pourrait être plus fier.

La saison qui vient de se terminer était leur première saison complète depuis 2016-2017. Auparavant, ils patinaient sous les couleurs du Danemark. Lorsqu’ils ont fait le changement de nationalité, ils ont dû attendre un an avant de retourner en compétition. Ils ont finalement disputé une demi-saison avec l’équipe canadienne. Ensuite, Soerensen s’est blessé à un genou et a dû se faire opérer. Puis est arrivée la pandémie.

Après les Jeux olympiques, ils ont été abasourdis par la vague d’amour qu’ils ont reçue. Les deux patineurs en parlent encore avec émotion.

J’ai reçu beaucoup de messages de jeunes élèves qui m’ont dit qu’ils me suivaient, qu’ils étaient fiers de mon parcours et qu’ils voulaient en apprendre plus sur mon histoire. J’ai pris le temps de répondre à tout le monde. Même il y a quelques semaines, j’ai reçu des lettres écrites à la main par la poste. J’ai trouvé ça tellement mignon. Ça fait du bien de savoir qu’on peut inspirer des gens. Laurence Fournier Beaudry

Pour sa part, Soerensen a été surpris de constater à quel point les gens ont été inspirés par leur parcours : « On ne s’habitue jamais à recevoir ce genre de reconnaissance et c’est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup de voir l’impact qu’on peut avoir sur les jeunes. Grâce aux Jeux, j’ai eu des nouvelles de gens que je n’ai pas vus depuis 10 ou 15 ans, de vieux amis, qui nous félicitent d’avoir atteint notre but d’aller aux Olympiques. »

Les réactions ont été nombreuses et généreuses, mais les deux athlètes sont heureux de dire qu’ils sont tout de même demeurés les mêmes personnes, malgré l’accomplissement hors norme qu’ils viennent de réaliser.

De retour à la réalité

PHOTO PASCAL GUYOT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha représentent l’avenir du patinage artistique canadien. Les deux jeunes athlètes ont savouré pleinement leur expérience olympique, mais rapidement, ils ont dû revenir au travail.

Pour eux, les Jeux étaient un rêve. Un but ultime. Néanmoins, ils ont vite réalisé qu’il fallait se remettre à la tâche.

« On a commencé à décanter dès le moment où on est retournés sur la glace à l’entraînement. La Chine, c’était super, ç’a été une très belle expérience, mais il a fallu revenir rapidement à la réalité », a expliqué Lagha.

Toutefois, les deux athlètes n’ont pas boudé leur plaisir et ont profité pleinement de leur séjour olympique. C’est pourquoi se remettre dans le bain avec ce genre de soirée est très spécial : « C’est un honneur, je ne m’y attendais pas du tout. Le service est excellent, c’est chouette de rencontrer tout le monde, c’est une belle marque de reconnaissance », a précisé Lajoie.

La réaction des amateurs à leur retour les a un peu pris par surprise. Jamais ils n’auraient cru que leur parcours et leurs performances allaient rejoindre autant de gens. Le duo a terminé en 13e position en danse sur glace, mais leur véritable récompense a été de constater tout l’appui dont ils bénéficiaient.

Les gens sont fiers de connaître des olympiens et c’est un honneur de faire partie de cette belle communauté. J’ai reçu énormément de messages de personnes à qui je n’avais pas parlé depuis des années, et c’est le fun de retrouver ces personnes. Marjorie Lajoie

Idem pour son partenaire, qui a pris le temps de constater toute l’ampleur d’une telle réussite : « C’est là qu’on voit qu’on a un impact. Les gens se souviennent de nous. »

La vie d’athlète n’est pas de tout repos, et c’est dans ce genre d’évènement qu’il est possible pour eux de prendre pleinement conscience de leurs accomplissements et de constater que ce qu’ils sont parvenus à réaliser est loin d’être banal.