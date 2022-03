Julien Petit a guidé son coéquipier malvoyant Logan Leach (B3, +17,06 s) vers une cinquième place au slalom masculin dimanche, au dernier jour des Jeux paralympiques de Pékin. Il s’agit de leur meilleur résultat à ces Jeux en cinq courses de ski para-alpin, sauf que Petit n’était pas pleinement satisfait en entrevue d’après course.

mathieu laberge Sportcom

« Notre écart sur les gagnants est assez grand, alors nous aurions espéré mieux, mais avec l’entraînement que nous avions, c’était pas mal ça que nous pouvions faire », a souligné le guide de Québec, en faisant référence aux deux années de pandémie qui ont considérablement diminué leur temps passé sur la neige et dans les parcours.

Provisoirement sixième après la première manche avec un retard de 9,20 secondes sur les meneurs, les Italiens Giacomo Bertagnolli et Andrea Ravelli (guide), la paire canadienne a grimpé d’une place au classement à la manche finale.

Bertagnolli et Ravelli sont montés sur la plus haute marche du podium devant les Autrichiens Johannes Aigner et Matteo Fleischmann (+0,28 s) et les Slovaques Miroslav Haraus et Maros Hudik (+9,40 s).

Au milieu du parcours de la deuxième manche, Leach, âgé de 19 ans, a été déporté vers le bas, mais il a rapidement pu retrouver une ligne directe, ce qui lui a fait gagner un rythme plus régulier jusqu’au bas de la piste.

Petit dresse un constat sévère, mais il savait à quoi s’attendre et c’est pourquoi il n’est pas découragé de cette première expérience paralympique.

« Dans nos courses avant Noël en Europe, nous avons vu la compétition et constaté qu’il y en avait des beaucoup plus forts que nous. Et une fois que nous avons vu que nous n’étions pas de taille, il ne nous restait plus vraiment de temps [avant les Jeux]. Nous avons fait beaucoup d’apprentissages et avons vu nos forces et nos faiblesses. »

Veut-il continuer à jouer son rôle de guide pour les années à venir, sachant qu’il a mis sa carrière d’ingénieur sur pause afin de se consacrer à son sport ?

« Oui, clairement et ma décision est prise depuis un certain moment avec Logan », lance-t-il avec un sourire dans la voix, en prenant le soin d’ajouter que son coéquipier britanno-colombien est aussi motivé que lui.

Aux autres épreuves des Jeux, le duo canadien avait fini sixième au combiné, septième au Super-G, neuvième en descente et n’avait pu terminer la course du slalom géant.