(Montréal) L’équipe canadienne de parahockey n’est plus qu’à une victoire de retrouver le titre paralympique qu’elle a remporté à Turin, il y a 16 ans. Vendredi, les représentants du pays ont aisément obtenu leur billet pour la grande finale en disposant de la Corée du Sud par la marque de 11-0.

mathieu.laberge@sportcom.qc.ca Sportcom

Dans cette retentissante victoire, Tyler McGregor s’est démarqué avec quatre buts et deux passes. Billy Bridges n’a pas été en reste lui non plus avec son tour du chapeau. Anton Jacobs-Webb (Gatineau), Garrett Rilet, Liam Hickey et Greg Westlake ont aussi trouvé le fond du filet.

« 11-0, c’est un gros score et nous sommes contents du résultat et super excités d’aller en finale. Notre match était vraiment complet et ça nous donne beaucoup d’énergie pour la finale », a commenté Antoine Lehoux, satisfait de voir que tous ont pu participer à l’effort collectif et qui a obtenu une passe sur le but de Jacobs-Webb.

Si la troupe de Ken Babey ne menait que 3-0 après la première période, elle a porté son avance à 7-0 après le deuxième tiers temps. Et ce n’est d’ailleurs qu’en fin de deuxième période que le gardien Dominic Larocque (Shannon) a reçu son premier des trois tirs de la rencontre.

Antoine Lehoux, d’Adstock, avait regardé le match précédent de son équipe depuis les estrades, lorsque le Canada avait battu la Corée du Sud 6-0, mardi.

« Quand je n’ai pas joué à l’autre match, l’entraîneur m’avait dit que je jouerais celui de la demi-finale. Je m’en suis tenu à mon rôle et tenté ma chance pour marquer, même si ça ne s’est pas concrétisé », a-t-il indiqué à Sportcom. « Nous avons chacun un rôle défini dans l’équipe. Dans mon trio, le mien est d’apporter de l’énergie et de la vitesse pour faire bouger la rondelle. »

En finale samedi soir (heure du Québec), le Canada affrontera le gagnant de l’autre demi-finale qui opposera les États-Unis et la Chine plus tard vendredi.

« On l’a entendu assez souvent : pour le Canada, c’est l’or ou c’est rien ! C’est notre sport national et si nous sommes venus ici, c’est pour l’or », a conclu Lehoux.