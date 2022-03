(Pékin) La Chine passe le cap des 40 médailles, l’Ukraine en atteint 25 et égale son record de Turin 2006 : les deux pays, leaders du tableau des médailles ont encore brillé vendredi lors des Jeux paralympiques de Pékin.

Ludovic EHRET Agence France-Presse

Et quoi de plus logique pour l’Ukraine que d’atteindre ce record en biathlon, discipline qu’elle domine depuis le début des Jeux paralympiques avec 22 de ses 25 médailles décrochées.

Grâce à six podiums vendredi, dont trois nouveaux titres, le pays fait déjà autant qu’en 2006 en Italie, alors qu’il reste deux jours de compétition. Et ce, aussi et surtout, alors que les inquiétudes liées au conflit en cours dans le pays persistent.

Oleksandr Kazik et Oksana Shyshkova en catégorie malvoyant et Liudmyla Liashenko en catégorie debout ont tous trois été sacrés lors de l’individuel.

Liashenko, qui a appris dans la semaine la destruction de sa maison à Kharkiv (est), a tenu à dédier sa victoire « aux Ukrainiens, à l’armée qui nous protège et à ma famille ».

De son côté, Oksana Shyshkova remporte sa cinquième médaille des Jeux, la troisième en or.

« Nous souhaitons protéger l’honneur de notre pays », a-t-elle commenté. « C’est peut-être ce qui nous motive à rester concentrés et à faire du mieux possible. C’est peut-être ça le secret. »

Les Chinois, eux, n’avaient remporté aucune médaille à Turin. D’ailleurs, avant 2018 et l’or en curling fauteuil, leur étagère à podiums paralympiques demeurait désespérément vide aux Jeux d’hiver.

Désormais le pays hôte a déjà 47 médailles à accrocher, dont 4 titres encore glanés vendredi dans les épreuves de ski alpin, biathlon et snowboard.

Deuxième titre pour Zhang Mengqiu

PHOTO WANG ZHAO, AGENCE FRANCE-PRESSE Zhang Mengqiu

En ski, le géant a été dominé par la Chinoise Zhang Mengqiu qui empoche son deuxième titre paralympique après le super-G.

Il y a quelques jours, c’est elle qui avait déjà offert la première médaille paralympique en ski alpin à la Chine. Depuis, le pays hôte en compte 15.

En catégorie assis chez les femmes, Liu Sitong et Zhang Wenjing ont glané l’argent et le bronze alors que la Japonaise Momoka Muraoka s’adjuge un troisième titre.

Et en catégorie malvoyant, Zhu Daqing a aussi obtenu l’argent.

La skieuse de 32 ans s’est placée entre les deux sœurs Aigner (Autriche), Veronika et Barbara toutes deux respectivement en or et en bronze. La veille, leur frère Johannes Aigner avait lui aussi été sacré.

« Nous sommes tellement heureuses d’être ensemble sur le podium, c’est fou » a réagi pour le site internet des Jeux Veronika Aigner, elle-même guidée par une autre sœur, Elisabeth.

La Chine, de son côté, reste largement en tête du tableau.

En snowboard, Wu Zhongwei (LL1) et Sun Qi (LL2) se sont parés d’or en banked slalom. Et si l’Américaine Brenna Huckaby s’est imposée en catégorie LL2 chez les femmes, elle a été suivie des quatre snowboardeuses chinoises engagées dans la course. Quant à Ji Lijia et Zhu Yonggang, ils montent aussi en UL sur le podium dominé par le Français Maxime Montaggioni.

En biathlon, Liu Mengtao a été sacré en catégorie assis, alors que le Français Benjamin Daviet a remporté l’or en catégorie debout.

Les curleurs chinois auront l’occasion de défendre leur titre dimanche face à la Suède après avoir fait tomber le Canada 9-5 en demi.

En parallèle, l’équipe de hockey sur glace, battue 11-0 par les États-Unis triples champions paralympiques en titre, peut encore accrocher le bronze samedi contre la Corée du Sud. Etas-Unis et Canada s’affronteront pour l’or dimanche.