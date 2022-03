La formation canadienne de parahockey a assuré sa place pour les demi-finales des Jeux paralympiques en blanchissant la Corée du Sud au compte de 6-0, mardi, du côté de Pékin.

Les Canadiens ont montré leurs couleurs d’entrée de jeu, en multipliant les tirs sur le gardien sud-coréen Lee Jae Woong. Leurs efforts ont porté fruit en milieu de première, quand Liam Hickey a ouvert la marque sur un jeu parfaitement orchestré par ses coéquipiers Ben Delaney et James Dunn.

Ce dernier est revenu à la charge à peine 21 secondes plus tard, profitant d’une passe parfaite de Rob Armstrong pour doubler l’avance des siens avec un tir parfait dans la lucarne.

La Corée du Sud a menacé lors d’un double avantage numérique en toute fin d’engagement, sans jamais être en mesure de percer la défensive de l’unifolié, intraitable devant ses rivaux.

Les joueurs canadiens n’ont pas mis de temps à reprendre le contrôle de la rencontre en début de deuxième période et c’est une fois de plus James Dunn qui en a profité. L’attaquant a compté son deuxième de la partie sur des aides de Garrett Riley et du Gatinois Anton Jacobs-Webb pour permettre à son équipe de retraiter au vestiaire avec une priorité de 3-0 après 30 minutes de jeu.

Billy Bridges et le capitaine Tyler McGregor ont trouvé le fond du filet en début troisième période pour porter l’avance à 5-0. James Dunn a complété son tour du chapeau avec moins de trois minutes à jouer et le Canada a filé vers un convaincant gain de 6-0.

« Ça fait du bien ! On avait une bonne équipe devant nous aujourd’hui (mardi), mais on savait ce qu’on devait faire pour la battre. On a gardé une bonne attitude et une mentalité offensive pendant tout le match et on est très contents du résultat. C’est une grosse victoire pour nous », a commenté Jacobs-Webb après l’affrontement.

Dominic Larocque a connu une journée de travail plutôt tranquille devant son filet. L’athlète de Shannon a été parfait sur les quatre lancers dirigés vers lui pour récolter le blanchissage. De l’autre côté, Lee Jae Woong Lee a réalisé 29 arrêts, dont plusieurs spectaculaires, avant d’être remplacé par Choi Hyuk Jun en fin de rencontre.

Seul autre Québécois membre de l’équipe canadienne de parahockey, Antoine Lehoux (Adstock) n’était pas en uniforme pour ce duel.

Les représentants du Canada, qui s’étaient inclinés 5-0 contre les États-Unis en lever de rideau du tournoi paralympique, bouclent ainsi la phase préliminaire au deuxième rang du Groupe A.

La troupe de l’entraîneur Ken Babey sera de retour en action vendredi, contre un adversaire qui reste à confirmer. Elle tentera alors d’obtenir son billet pour la grande finale prévue dimanche.

« On avait fait beaucoup d’erreurs contre les Américains, mais on s’est très bien repris. On a fait des ajustements et il faudra encore s’adapter pour le prochain match. Il y a encore des choses à travailler et on va profiter des prochains jours pour récupérer et travailler sur ça », a conclu Anton Jacobs-Webb.