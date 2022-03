(Pékin) L’Ukraine, avec deux podiums 100 % jaune et bleu en biathlon mardi, continue de dominer la discipline aux Jeux paralympiques de Pékin, malgré les inquiétudes constantes liées à la situation dans le pays.

Agence France-Presse

Les Ukrainiens ont remporté 16 de leurs 17 médailles en biathlon à Pékin et ont raflé cinq titres sur six, grâce notamment à deux nouvelles médailles d’or lors des épreuves de 12,5 km (hommes) et 10 km (femmes) mardi.

Déjà sacré lors du sprint trois jours plus tôt, Vitalii Lukanienko, 43 ans, a remporté son deuxième titre à Pékin, son huitième au total, devant ses compatriotes Anatolii Kovalevskyi et Dmytro Suiarko.

Le sprint avait déjà offert un podium 100 % jaune et bleu samedi. L’Ukraine fait encore mieux sur cette épreuve en plaçant ses cinq biathlètes engagés sur les cinq premières places.

Preuve de sa domination dans la discipline aux Jeux paralympiques, chez les femmes, en catégorie debout, c’est le trio Iryna Bui, Oleksandra Kononova et Liudmyla Liashenko qui a raflé les trois métaux.

« Nous sommes ici pour nous battre pour l’Ukraine, avec l’Ukraine et au nom de l’Ukraine », a déclaré Bui, 26 ans, tandis que Kononova a évoqué les Jeux les « plus difficiles » pour elle : « Émotionnellement, il est très compliqué de se concentrer et de se focaliser sur la course et la compétition ».

« Je pense toujours à ma famille et à mes amis quand je suis à l’hôtel… », a aussi décrit Taras Rad, médaillé de bronze en catégorie assis mardi : « En ce moment, en parlant d’eux, je tremble, je m’inquiète beaucoup ».

Prisonnier de guerre

La délégation ukrainienne n’avait rejoint Pékin que deux jours avant l’ouverture des Jeux, après un dangereux périple en bus à travers l’Europe.

Mardi, Anastasiia Laletina, 19 ans, n’a pas pris part à la course en catégorie assis après avoir appris que son père, soldat, avait été « fait prisonnier par des soldats russes » et avait été « battu », a déclaré la porte-parole de la délégation ukrainienne Nataliia Harach.

Autres conséquences du conflit en cours : la maison de Liudmyla Liashenko à Kharkiv a été détruite, tout comme celle d’un des entraîneurs de l’équipe.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis le 24 février a dépassé mardi les deux millions, selon le site internet du Haut-Commissariat aux réfugiés qui en fait le décompte.

Côté sportif, Grygorii Vovchynskyi s’est contenté de l’argent derrière le Canadien Mark Arendz en catégorie debout tout comme Oksana Shyshkova (malvoyant) chez les femmes alors que le Chinois Liu Mengtao l’a emporté en catégorie assis.

Chez les femmes, c’est l’Américaine Kendall Gretsch qui s’est imposée devant sa compatriote Oksana Masters. La biathlète de 29 ans avait par ailleurs déjà gagné l’or à Tokyo six mois plus tôt en triathlon.

La Chine, avec deux breloques glanées mardi, reste première au tableau des médailles, avec huit titres (27 au total), devant l’Ukraine, qui compte six médailles d’or (17 au total).

Le Canada (5 médailles d’or, 2 d’argent et 6 de bronze), complète le haut du tableau.