Devancer le combiné alpin d’une journée a eu pour effet de priver le guide Julien Petit et son coéquipier malvoyant Logan Leach d’une séance d’entraînement très attendue. Les deux Canadiens, qui n’avaient pas skié en slalom depuis plus d’un mois, se sont finalement classés sixièmes, lundi, aux Jeux paralympiques de Pékin.

luc turgeon Sportcom

L’épreuve a été présentée une journée plus tôt en raison de la chaude température prévue en Chine cette semaine.

Après avoir participé à deux évènements de vitesse, Petit et Leach envisageaient profiter de la journée de congé pour retrouver leur rythme en slalom. Faute de temps, ils ont plutôt été contraints à deux essais entre les manches du combiné. Ce changement a tout de même suffi pour rehausser leur confiance.

« On a eu droit à un parcours d’échauffement pour s’entraîner et on a eu le temps de faire deux descentes avant d’être lancés dans la course. On voulait faire du mieux qu’on pouvait, mais ça allait bien, alors ça nous a aidés [avant le départ]. Ça n’a pas été le slalom le plus rapide, mais on a quand même bien skié ! », a soutenu Julien Petit.

Ils ont abordé le super-G avec prudence et ont eu moins de difficulté que la veille à maintenir la distance les séparant l’un de l’autre. Petit et Leach ont franchi la ligne d’arrivée après un effort de 1 min 19,3 s. Un temps qui les a placés au 8e rang provisoire.

Deuxièmes à sillonner la piste pour le volet du slalom, les deux skieurs ont mis 46,97 s à rallier l’arrivée pour porter leur cumulatif à 2 min 6,27 s. Ce qui s’est avéré leur troisième slalom en plus d’un mois leur a permis de grimper de deux places au classement.

Lors des deux derniers jours, le duo canadien avait pris le 9e rang de la descente et le 7e du super-G.

Le Français Hyacinthe Deleplace et son guide Valentin Giraud-Moine occupaient la tête à l’issue du super-G de ce combiné. Ils étaient toutefois suivis de près par l’Autrichien Johannes Aigner et l’Italien Giacomo Bertagnolli.

Ces derniers venaient de signer de belles performances en slalom lorsque Deleplace s’est élancé pour boucler la compétition. Le représentant de la France a commis une vilaine faute et a été forcé de freiner. Après avoir perdu beaucoup de temps, il s’est repris en allant contourner la porte qu’il avait manquée pour compléter sa descente. Cette erreur lui a coûté une place sur le podium.

Guidé par Andrea Ravelli, Giacomo Bertagnolli a été fulgurant en deuxième moitié du combiné et s’est emparé de la médaille d’or avec un temps de 1 min 49,8 s. Johannes Aigner (+2,18 secondes) et le Britannique Neil Simpson (+3,01 secondes) ont terminé deuxième et troisième, respectivement.

Victime d’une chute au super-G, l’Ontarien Mac Marcoux doit renoncer aux autres épreuves des Jeux paralympiques de Pékin. Le médaillé d’argent de la descente a subi une blessure au bas du corps dimanche.

Julien Petit et Logan Leach seront du slalom géant jeudi, tout comme le Gatinois Alexis Guimond dans la catégorie debout.