Brian McKeever compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 en or.

McKeever, Wilkie et Turner remportent de l’or

(Zhangjiakou) Tyler Turner a remporté la toute première médaille d’or paralympique du Canada en surf des neiges, tandis que Brian McKeever a décroché sa 14e victoire au cours d’une journée où le Canada a ajouté six médailles à sa récolte aux Jeux paralympiques de Pékin.

La Presse Canadienne

Natalie Wilkie a également obtenu l’or.

Le Britanno-Colombien Turner, âgé de 33 ans, qui s’est fait amputer les jambes après un accident de parachutisme en 2017, a pris une avance confortable dans la grande finale de snowboard cross pour remporter l’or.

Quelques instants plus tôt, l’Albertaine Lisa DeJong s’était assurée la médaille d’argent chez les dames.

McKeever, âgé de 42 ans, a facilement défendu son titre dans la course de 20 kilomètres de ski de fond.

Il s’agissait de la 18e médaille pour McKeever, qui en est à ses sixièmes Paralympiques.

La Britanno-Colombienne Wilkie a triomphé lors de la course féminine de 15 kilomètres de ski de fond, tandis que sa coéquipière, la Saskatchewanaise Brittany Hudak, a obtenu la médaille de bronze.

Finalement la skieuse alpine Alana Ramsay a remporté sa deuxième médaille des Jeux paralympiques, le bronze au super combiné.

Le Canada totalise 12 médailles après trois jours de compétitions.

Victoire décisive

McKeever, de Calgary, était le triple champion en titre de l’épreuve et le grand favori pour l’emporter.

Il a complété le parcours de 20 kilomètres en 55 minutes et 36,7 secondes, soit plus de trois minutes devant son plus proche poursuivant, l’Américain Jake Adicoff, qui a obtenu l’argent. Le Suédois Zebastian Modin a remporté le bronze.

Les guides de McKeever pour la course étaient Russell Kennedy et Graham Nishikawa.

La dernière fois que McKeever a échoué à remporter cette épreuve remonte à 2006 quand il a terminé deuxième.