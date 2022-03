Brian McKeever compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 en or.

(Zhangjiakou) Brian McKeever a donné au Canada sa deuxième médaille d’or des Jeux paralympiques de Pékin en défendant aisément son titre à l’épreuve de ski de fond sur longue distance en style classique avec déficience visuelle.

La Presse Canadienne

L’athlète de Calgary, âgé de 42 ans, compte maintenant 18 médailles en carrière aux Jeux paralympiques, dont 14 en or.

McKeever, qui participe à ses sixièmes et derniers Jeux, était le triple champion en titre de l’épreuve et le grand favori pour l’emporter.

Il a complété le parcours de 20 kilomètres en 55 minutes et 36,7 secondes, soit plus de trois minutes devant son plus proche poursuivant, l’Américain Jake Adicoff, qui a obtenu l’argent. Le Suédois Zebastian Modin a remporté le bronze.

Les guides de McKeever pour la course étaient Russell Kennedy et Graham Nishikawa.

La dernière fois que McKeever a échoué à remporter cette épreuve remonte à 2006 quand il a terminé deuxième.