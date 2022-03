Il y a eu des jours sombres où Tyler Turner souhaitait avoir perdu la vie dans l’accident de parachutisme qui lui avait coûté ses jambes.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Parce qu’il n’aurait pas à composer avec le dilemme d’aller de l’avant ou simplement d’exister.

Lundi, le Britanno-Colombien de 33 ans a remporté la première médaille d’or paralympique du Canada en surf des neiges, filant vers la victoire en snowboard cross aux Jeux de Pékin.

Et quelques instants avant de monter sur le podium, le fait saillant d’une journée où le Canada a récolté six médailles, Turner a réfléchi au chemin qu’il avait parcouru.

« C’est un peu fou de regarder en arrière, a-t-il confié. Vous ne vous en rendez pas compte quand vous êtes dedans. Mais ensuite, vous regardez ça. Quatre ans et demi plus tard… la progression est incroyable ! »

Turner s’est forgé une avance décisive lors de la grande finale, lundi au Parc des neiges Genting, pour remporter l’or. Quelques instants plus tôt, l’Albertaine Lisa DeJong avait décroché la médaille d’argent chez les femmes.

En ski de fond, Brian McKeever a facilement défendu son titre lors de la course de 20 kilomètres, remportant une 14e médaille d’or paralympique et une 18e médaille. Natalie Wilkie a quant à elle remporté la course féminine de 15 km, tandis que sa coéquipière Brittany Hudak a obtenu le bronze. Et Alana Ramsay a décroché le bronze au super combiné alpin.

La force de la volonté

Turner est un passionné des sports de gravité depuis toujours. Il était instructeur de parachutisme avec des années d’expérience lorsqu’un atterrissage a mal tourné lors d’un saut de 10 000 pieds en 2017. Il ne sait pas ce qui s’est passé. Il n’a aucun souvenir de l’accident ni de la dernière minute avant l’impact.

PHOTO THOMAS LOVELOCK, ASSOCIATED PRESS Tyler Turner

« Je vis bien avec ça, a-t-il affirmé. Je n’ai pas de trouble de stress post-traumatique. Je suis assez chanceux d’une certaine manière. »

Mais les mois qui ont suivi ont été difficiles. Il est resté dans le coma pendant cinq jours et a subi une lésion cérébrale. Son bassin et sa colonne vertébrale ont été stabilisés par une intervention chirurgicale. Il a d’abord perdu sa jambe droite, mais sa jambe gauche gravement blessée a été amputée environ un an après l’accident.

La dépression, a-t-il dit, s’est révélée un « trou noir profond ». Mais le désir de faire du surf des neiges, du surf — et même de sauter de nouveau en parachute — l’a poussé. De plus, il voulait prouver aux gens qu’ils avaient tort.

Turner a documenté sa convalescence dans un récit Instagram, commençant le jour 1 après sa deuxième amputation lorsque, alors qu’il était toujours branché à une intraveineuse, il a fait un « wheelie » dans le couloir de l’hôpital.

Au jour 510, il a pu faire du surf des neiges sur 10 pieds, en utilisant des bâtons comme support. La douleur, dit-il, était intense.

Au jour 642, après avoir été aidé à monter sur sa planche par un ami, il a fait une descente complète au K3 Cat Ski à Revelstoke, en Colombie-Britannique, où il avait travaillé pendant des années.

« Je suis revenu le plus rapidement possible, parce que j’aime le surf des neiges, c’est toute ma vie, a confié Turner. Je me suis donc poussé. C’était extrêmement douloureux, mais aussi très gratifiant de réaliser très tôt que j’allais encore être capable de le faire. Et puis avec un peu de patience, j’ai pu travailler, obtenir les bonnes prothèses et avoir le bon temps de guérison où, quelques saisons après, j’ai pu vraiment revenir au niveau que je voulais. »

En 2020, Turner est devenu le premier amputé bilatéral à faire un saut en combinaison ailée, qualifiant cette quête d’adrénaline de ce qui se rapproche le plus d’être un oiseau.

Son accident et sa récupération, non seulement de son corps, mais de son amour pour la vie, ont fait l’objet du documentaire Sixty Seconds de son amie de longue date Lara Shea, dont la première a eu lieu en novembre.

Turner grimace quand on prononce le mot « inspiration ».

« Le “mot qui commence par i » comme nous l’appelons à la maison », a-t-il dit.

Mais il espère que son parcours jusqu’au sommet du podium paralympique pourra aider les autres à voir les possibilités qui s’offrent à eux.

Victoire décisive

McKeever, quant à lui, était le triple champion en titre de l’épreuve et le grand favori pour l’emporter.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS Brian McKeever (à gauche) célèbre avec sa victoire avec son guide Russell Kennedy.

Il a terminé le parcours de 20 kilomètres en 55 minutes et 36,7 secondes, soit plus de trois minutes devant son plus proche poursuivant, l’Américain Jake Adicoff, qui a obtenu l’argent. Le Suédois Zebastian Modin a remporté le bronze.

Les guides de McKeever pour la course étaient Russell Kennedy et Graham Nishikawa.

La dernière fois que McKeever a échoué à remporter cette épreuve remonte à 2006 quand il a terminé deuxième.