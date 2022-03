Sandrine Hamel et sa coéquipière Lisa Dejong

Huitième des qualifications en snowboard cross présentées la veille, la planchiste Sandrine Hamel avait hâte de concourir aux Jeux paralympiques de Pékin. Elle a conclu les rondes éliminatoires en prenant part à la petite finale lundi et a conservé sa place au classement.

Hamel a connu un bon départ lors de sa troisième et dernière course de la journée. Ses opposantes ont ensuite réussi à accélérer pour la distancer et l’athlète de Saint-Sauveur a été la quatrième à franchir la ligne d’arrivée.

Sa coéquipière Lisa Dejong a quant à elle participé à la super finale quelques minutes plus tard et a fini deuxième, à 0,88 seconde de la Française Cécile Hernandez, médaillée d’or.

La Saskatchewanaise, qui en est à ses premiers Jeux, est ainsi devenue la première athlète canadienne à décrocher une médaille paralympique en parasurf des neiges. Championne en titre, l’Américaine Brenna Huckaby a reçu la médaille de bronze.

Aux Jeux paralympiques de PyeongChang, en 2018, Sandrine Hamel s’était classée cinquième du snowboard cross.

Lundi, la Québécoise de 24 ans a d’abord pris le deuxième rang de sa vague des quarts de finale derrière l’éventuelle championne, Cécile Hernandez.

La Française a vite pris les devants pour dominer cette course (et les suivantes), alors que la Suisse Romy Tschopp a raté son deuxième saut en début de parcours. Hamel semblait avoir le champ libre, mais Tschopp est parvenue à se relever. Elle a bataillé jusqu’à la toute fin pour terminer à moins d’une seconde de la deuxième place.

En demi-finale, la planchiste canadienne a été ralentie à sa sortie du portillon de départ et s’est contentée du quatrième rang. Une contre-performance qui l’a menée à la petite finale remportée par l’Américaine Brittani Coury.

Du côté masculin, le Britanno-Colombien Tyler Turner a brillé dans la catégorie LL1. Plus rapide des qualifications, il a poursuivi sur sa lancée pour être couronné champion après avoir remporté ses trois courses du jour.

Sandrine Hamel reprendra l’action samedi à l’occasion de l’épreuve du slalom.