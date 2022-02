Lundi, 20 h 40. Tuque rose sur la tête, la petite Violette attend le retour de son papa à l’aéroport de Montréal. Elle court un peu partout en agitant un drapeau du Canada miniature. Ses cris d’excitation charment la cinquantaine de personnes venues accueillir les olympiens. À 21 h 12, Charles Hamelin traverse enfin la porte des arrivées. Médaille d’or au cou, il se dirige tout droit dans les bras de sa fiancée et de sa fille.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le secteur des arrivées des vols intérieurs de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau est bondé. L’ambiance est à la fête. Après plus de 40 heures de voyage, les olympiens retrouvent enfin leur famille. Il y a des éclats de rire. Des larmes de joie. Des regards admiratifs.

Dans les bras de Charles Hamelin, Violette sourit. Elle pose sa main sur la médaille d’or accrochée au cou de son père.

« Je suis soulagé de les retrouver », lance le patineur à La Presse, quelques minutes après les retrouvailles.

« Je suis vraiment émotif. Je braillais en haut [en m’en venant]. »

Doucement, subtilement, Violette tente de s’emparer de notre enregistreuse. Sa tentative étant infructueuse, elle pose ses mains dans le visage de son père, l’air de dire : « c’est à moi qu’il faut que tu parles, papa ».

C’est un feeling incroyable. Revenir à la maison avec mes deux amours, je ne peux pas demander mieux. Charles Hamelin

Réalises-tu tout ce qui s’est passé ? lui demande-t-on.

« Pas encore ! répond-il en riant. On était vraiment dans l’ambiance des Jeux quand on était là-bas. On a célébré. Mais depuis qu’on est partis, on dirait qu’il y a eu une accalmie avec les émotions. On a dormi pas mal. On dirait qu’on sort du rêve. Ça va prendre un peu de temps avant que je fasse une connexion avec ce qui s’est vraiment passé aux Jeux. »

Ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’il a remporté une sixième médaille en cinq participations aux Jeux olympiques. Sa quatrième en or. À 37 ans.

Les athlètes québécois rentrent au pays PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Charles Hamelin totalise dorénavant six médailles olympiques.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Le patineur de vitesse Steven Dubois

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La patineuse de vitesse Kim Boutin

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La hockeyeuse Mélodie Daoust 1 /4







Celui que l’on surnomme la « locomotive de Sainte-Julie » est devenu, avec la patineuse sur longue piste Cindy Klassen, le plus grand médaillé canadien de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver.

« J’espère juste que les gens vont comprendre que si t’aimes ce que tu fais dans la vie, si tu as des rêves et que tu réussis à travailler vraiment fort tous les jours et à persévérer, tu peux arriver à n’importe quoi », laisse-t-il entendre.

Fierté paternelle

Yves Hamelin, père de Charles, était aussi sur place pour accueillir son fils. Il en a vécu, des émotions, ces 20 dernières années.

« Je me souviens quand il est embarqué dans l’équipe nationale, il avait 18 ans, et tout de suite, il a commencé à s’installer dans une zone où, pour lui, il avait un focus et c’était d’avoir les meilleures performances. De toujours chercher à se positionner pour être sur le podium », raconte-t-il.

« Dans tout ce parcours-là, il est constamment resté dans la bonne zone, poursuit-il. Il a continué dans une zone où il était bien, il était en santé. Il a toujours tripé sur ce qu’il faisait. Ça, c’est le plus bel énoncé de performance. Il a fait les bonnes choses pour maintenir cet état-là. »

Évidemment, M. Hamelin est fier. Il a vu son fils travailler d’arrache-pied, encore plus dans la dernière année, alors que la COVID-19 a grandement affecté les athlètes. Le patineur n’a jamais lésiné sur l’entraînement.

« Il est arrivé cette année en se disant : je peux le faire. Et il l’a fait », lance le paternel.

À suivre

Voilà plusieurs mois que Charles Hamelin a annoncé que son dernier tour de piste aurait lieu aux Championnats du monde, qui doivent se tenir à Montréal du 18 au 20 mars. Radio-Canada rapportait cependant il y a quelques jours que l’évènement pourrait être déplacé dans un autre pays, certains vaccins contre la COVID-19 reçus par des patineurs n’étant pas reconnus par Santé Canada, ce qui empêche certaines délégations d’entrer au pays.

« Si [les Mondiaux] sont à Montréal, c’est sûr que je les fais, assure Hamelin. S’ils sont ailleurs, ce sera à discuter. Avec Vivi [Violette], c’est un peu plus difficile. Probablement que ça va dépendre où ça va être. La première idée, c’est que je les fais, c’est sûr. Après, ça va être d’y aller avec le flow et d’attendre les décisions. »

Pour l’instant, le patineur veut prendre le temps de souffler. On peut le comprendre. Il sera de retour à l’entraînement dès jeudi.

Si la grande carrière de l’athlète achève bientôt, celle du papa ne fait que commencer.

« Quand la saison va être terminée, on s’en va à Punta Cana pendant une semaine avec Geneviève [Tardif, sa fiancée] et Violette, dit-il. On part les trois ensemble. On se marie au mois de juin. Après, [ce sera la] lune de miel en juillet.

« Il y a encore plein d’affaires incroyables à venir. »