Katherine Harvey-Pinard La Presse

Math Duff, nouvel olympien (ou presque)

L’humoriste Mathieu Dufour est officiellement un olympien canadien (ou presque). Après avoir interpellé Équipe Canada dans une story sur son compte Instagram, celui que l’on surnomme Math Duff a reçu par la poste une boîte de vêtements Lululemon, les mêmes que ceux portés par les athlètes canadiens à Pékin. Il faut savoir que l’humoriste a déjà une page d’athlète à son nom sur le site web d’Équipe Canada (à consulter ici), fruit d’une précédente blague. Après avoir reçu son colis, Mathieu Dufour a publié une autre story afin de se proposer, à la blague, pour être le porte-drapeau de l’équipe canadienne lors de la cérémonie. Ce à quoi Équipe Canada a répondu : « Pousse pas ta luck, mon chum ! »

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @MATHDUFF

Une glissade extrême

L’équipe canadienne masculine de patinage de vitesse fait encore des siennes ! Les cinq patineurs se sont rendus en haut du dernier saut de la piste de slopestyle, utilisé pour le ski acrobatique et le surf des neiges, et se sont filmés en train de dévaler la montagne sur les fesses. Ils étaient pratiquement ensevelis sous la neige en arrivant en bas du saut. « On pense sérieusement à essayer la luge », a écrit Maxime Laoun.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @MAXIMELAOUN

Une danse en guise d’encouragement

Depuis son arrivée à Pékin, le skieur acrobatique Simon d’Artois a publié plusieurs vidéos comiques de lui qui danse dans sa chambre d’hôtel. Chaque fois, il enfile un ensemble parmi les vêtements Lululemon qui ont été fournis aux athlètes. Dans sa dernière vidéo, le Britanno-Colombien garde un air sérieux et y va de toutes sortes de mouvements, dont celui-ci. « Go, go, go ! », a-t-il simplement écrit.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @SIMONDARTOIS

Un pari honoré

Avant le match de finale entre le Canada et les États-Unis en hockey féminin, le physiothérapeute de l’équipe canadienne de bobsleigh, Tyson Plesuk, et le chiropraticien américain qui travaille pour l’équipe de la Grande-Bretagne, Jon Wilhelm, ont fait un pari : celui qui perdrait devrait courir avec le drapeau du pays adverse sur le dos. C’est le Canada qui a gagné l’or, et Plesuk s’est fait un plaisir de filmer son ami en train d’honorer son pari. « Merci, Hockey Canada, je ne voulais vraiment pas avoir à porter le drapeau américain », a-t-il écrit.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM @TYSON_PHYSIO

Un coussin ou une couverture ?

Emilio Ficaccio, qui a été engagé par le représentant d’Érythrée Shannon Abeda à titre d’agent de liaison COVID-19, s’est fait un plaisir de documenter son passage à Pékin sur son compte TikTok. Il a publié plusieurs vidéos où il fait découvrir à ses abonnées des « choses cool » du village olympique. Dans sa dernière vidéo, il tire sur la fermeture éclair d’un coussin aux couleurs des Jeux d’hiver, qui se transforme en une énorme couverture.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE TIKTOK @EMILIOFICACCIO

Le curling réinventé (encore)

C’est à la mode de reproduire les différents sports olympiques. Sur le compte TikTok officiel des Jeux, on peut voir une vidéo d’infirmières qui jouent au « curling » dans les couloirs d’un hôpital. En fouillant sur le compte qui l’a publiée initialement, on comprend qu’il s’agit d’une vidéo datant de l’été 2019, mais qui se prêtait bien à l’actualité sportive actuelle !