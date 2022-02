Les Finlandais ont vaincu les favoris russes 2-1, dimanche, pour remporter le tournoi de hockey masculin et mettre la main sur une médaille d’or olympique pour la première fois de l’histoire du pays.

(Pékin) Au son de la sirène finale, les joueurs ont foncé à toute vitesse pour s’empiler sur le gardien Harri Sateri avec une telle force qu’ils ont fait sortir le filet de ses amarres.

Stephen Whyno La Presse Canadienne

Après avoir finalement accompli ce que tant d’équipes finlandaises ont été incapables de faire auparavant, il y avait beaucoup d’énergie dans l’air. La Finlande, connue comme Suomi en finnois, est désormais synonyme d’or.

Les Finlandais ont vaincu les favoris russes 2-1, dimanche, pour remporter le tournoi de hockey masculin en l’absence des joueurs de la LNH à Pékin. Ils mettent la main sur une médaille d’or olympique pour la première fois de l’histoire du pays.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS les Finlandais ont festoyé autour du filet de leur gardien Harri Sateri.

« Nous avons obtenu ce pour quoi nous sommes venus ici, a affirmé le défenseur finlandais Sami Vatanen. Nous nous sommes battus avec acharnement et nous avons remporté la première médaille d’or olympique de l’histoire du hockey sur glace finlandais. C’est quelque chose de spécial, et personne ne pourra jamais nous l’enlever. »

La Finlande n’avait jamais gagné l’or aux Jeux olympiques tant chez les hommes que chez les femmes. Il a atteint la finale en 2006 et a perdu contre la Suède, égalant l’argent de 1988.

Les Russes, champions en titre, ont dû se contenter de l’argent au lieu de remporter un deuxième titre d’affilée.

PHOTO ANTHONY WALLACE, AGENCE FRANCE-PRESSE La déception se lisait sur les visages des joueurs du Comité olympique russe.

« La vie ne s’arrête pas là, a affirmé l’entraîneur Alexei Zhamnov à la télévision russe. Il y a encore beaucoup de compétitions devant nous. »

Après avoir remporté l’or en 2018 en tant qu’athlètes olympiques de Russie, les Russes ont pris part cette fois aux Jeux en tant que Comité olympique russe (ROC). Ces noms sont le résultat de sanctions pour dopage et de dissimulation dans plusieurs sports olympiques.

Leur tournoi s’est déroulé dans l’ombre d’une autre saga de dopage russe, impliquant cette fois la patineuse artistique de 15 ans Kamila Valieva. La nouvelle d’un test positif de Valieva en décembre est sortie après la conquête de la médaille d’or au concours par équipe. Valieva a été autorisée à patiner dans l’épreuve individuelle, terminant à une décevante quatrième position.

Pour les joueurs de hockey du ROC, l’argent au tournoi masculin était la 32e médaille des athlètes du pays à Pékin. Mais pas l’or auquel ils s’attendaient.

« Aujourd’hui, nous sommes le meilleur pays au monde au hockey », a lancé l’attaquant finlandais Harri Pesonen.

Alors que les Russes faisaient figure de nouveaux favoris lorsque la LNH a décidé de faire l’impasse sur le tournoi olympique en raison des reports à son calendrier liés à la pandémie fin décembre, les Finlandais en ont été les grands gagnants. Avec des joueurs qui ont quitté récemment la LNH tels que le capitaine Valtteri Filppula, l’attaquant Leo Komarov et les défenseurs Sami Vatanen et Mikko Lehtonen dans la formation, la Finlande misait sur une puissance de feu à l’offensive pour appuyer ses forces habituelles, sa défensive et un solide gardien.

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, AGENCE FRANCE-PRESSE Le capitaine Valtteri Filppula et Leo Komarov

Cette combinaison a aidé la Finlande à demeurer invaincue en six matchs, dont une victoire contre son rival suédois au tournoi préliminaire après avoir comblé un retard de trois buts. La Finlande a défait la Suisse, la Slovaquie et les Russes pour franchir le tournoi de façon efficace avec l’entraîneur de longue date Jukka Jalonen derrière le banc.

Ce match s’est mieux terminé pour les Finlandais que lors de la dernière finale il y a 16 ans, lorsque les vedettes nationales Teemu Selanne, Kimmo Timonen, Mikko et Saku Koivu et Jere Lehtinen ont presque réussi.

Les héros olympiques finlandais se nomment cette fois Sateri, Sakari Makinen, le meilleur buteur, le défenseur Ville Pokka, le capitaine adjoint Marko Anttila et l’ailier Hannes Bjorninen.

But décisif

Bjorninen a dénoué l’impasse au début de la troisième période.

PHOTO ANTHONY WALLACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Hannes Bjorninen a marqué le but vainqueur.

Ville Pokka a également fait bouger les cordages pour les Finlandais. Harri Sateri a stoppé 16 des 17 rondelles dirigées vers lui.

Mikhail Grigorenko a inscrit le seul but des Russes, qui étaient champions olympiques en titre. Ivan Fedotov a alloué deux buts en 31 lancers.

La Slovaquie, qui a blanchi les Suédois 4-0 la veille, complète le podium.

Les Russes ont ouvert le pointage à 7 : 17 du premier engagement. Grigorenko a décoché un tir des poignets en provenance du flanc droit et la rondelle a trouvé son chemin derrière Sateri.

Le jeu défensif de la Finlande a été à l’honneur pendant le reste du match et elle a créé l’égalité en deuxième période. Pokka a décoché un tir en apparence anodine, mais la rondelle est passée entre les jambes de deux joueurs et entre les jambières de Fedotov.

Les Finlandais ont pris les devants dès la 31e seconde du troisième vingt. L’échec-avant en territoire russe a permis à Marko Anttila de décocher un tir qui a touché Bjorninen avant de faire scintiller la lumière rouge.