(Ottawa) Le Comité paralympique canadien (CPC) a annoncé que 49 athlètes représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Pékin le mois prochain.

De ce nombre, 25 athlètes sont déjà médaillés paralympiques, tandis que 19 vivront leur première expérience aux Jeux.

Le Canada concourra dans les cinq sports d’hiver au programme à Pékin, soit le parahockey sur glace (17 athlètes), le ski paranordique, y compris le biathlon et le ski de fond (12), le ski para-alpin (11), le curling en fauteuil roulant (5) et le parasurf des neiges (4).

Une équipe composée de 49 entraîneurs et membres du personnel de soutien feront aussi le voyage à Pékin pour les Jeux, qui se dérouleront du 4 au 13 mars.

« Les dernières années ont été marquées par de nombreux défis et incertitudes, et même si le parcours de chaque personne vers les Jeux est unique, ces 49 athlètes ont travaillé très fort pour se rendre jusqu’ici et ils méritent leur place au sein de l’équipe », a affirmé le chef de mission de l’Équipe paralympique canadienne pour les Jeux de Pékin, Josh Dueck.

Huit athlètes du Québec se rendront à Pékin pour les Jeux paralympiques. Seul l’Ontario, avec 21 représentants, enverra plus d’athlètes défendre les couleurs du Canada. La Colombie-Britannique verra aussi huit de ses athlètes participer aux Jeux.

Les Québécois Alexis Guimond, Julien Petit et Frédérique Turgeon participeront aux épreuves de ski para-alpin. Guimond sera en quête d’un deuxième podium paralympique en carrière, lui qui avait terminé troisième au slalom géant en 2018.

Lyne-Marie Bilodeau vivra ses premiers Jeux en ski paranordique, tout comme Sandrine Hamel, en parasurf des neiges.

L’équipe nationale de parahockey avait déjà annoncé la composition de son équipe, dont feront partie les Québécois Anton Jacobs-Webb, Dominic Larocque et Antoine Lehoux.

Larocque, âgé de 34 ans, faisait partie de la formation canadienne en 2014, quand elle a gagné le bronze, et en 2018, quand elle a décroché l’argent.

Par ailleurs, deux athlètes canadiens en seront à leurs sixièmes Jeux paralympiques. Il s’agit de Billy Bridges, en parahockey, et de Brian McKeever, en ski paranordique.

McKeever est le paralympien d’hiver le plus décoré du Canada, avec 17 médailles, dont 13 d’or.