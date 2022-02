(Pékin) L’Autriche a eu le meilleur sur l’Allemagne et elle a remporté la médaille d’or à l’épreuve de slalom parallèle mixte par équipe aux Jeux olympiques de Pékin, dimanche.

Associated Press

L’Autriche et l’Allemagne ont terminé la finale à égalité 2-2, mais Stefan Brennsteiner et Katharina Liensberger ont remporté leur descente en un temps combiné plus rapide que Lena Duerr et Alexander Schmid.

L’Autriche avait mis la main sur la médaille d’argent de cette discipline aux Jeux de PyeongChang, en 2018. Il s’agissait de la première présentation de cette discipline aux Olympiques.

L’épreuve de slalom parallèle mixte par équipe a été reportée d’une journée après que des bourrasques ayant jusqu’à 65 kilomètres à l’heure eurent balayé la piste, samedi.

Les conditions climatiques ont été plus calmes, dimanche, alors que les vents ont atteint 40 kilomètres à l’heure. Les températures ont toutefois diminué à -20 degrés Celsius.

L’équipe canadienne a été éliminée dès le premier tour.

Mikaela Shiffrin et l’équipe américaine ont raté la médaille de bronze par 42 centièmes de seconde, après s’être inclinées aux mains de la Norvège.

Shiffrin, qui n’a remporté aucune médaille en cinq épreuves individuelles à Pékin, a perdu trois de ses quatre descentes pendant la compétition de slalom parallèle mixte par équipe. Elle a notamment été défaite par Thea Louise Stjernesund en finale de consolation.

L’épreuve mixte par équipe oppose des groupes de six skieurs maximum sur des parcours parallèles de slalom géant – hommes contre hommes et femmes contre femmes. Il y a quatre descentes par affrontement et il y a 16 équipes inscrites.