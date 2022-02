(Zhangjiakou ) Noah Bowman a fait comme chaque fois avant de descendre la demi-lune. Il a pris trois grandes inspirations et il a souri. Avec sa quatrième position, il a été le meilleur Canadien samedi, lors de cette journée froide et hyper venteuse.

Émilie Bilodeau La Presse

L’Albertain est arrivé cinquième aux Jeux de Sotchi ainsi qu’à ceux de PyeongChang. Il visait haut à Pékin. « C’est difficile. J’étais ici pour tout donner et je pense bien que c’est ce que j’ai fait. Je suis fier de moi, mais ça reste difficile de rater le podium encore une fois », a dit le skieur qui a récolté 84,75 points grâce à sa deuxième descente sur trois.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Noah Bowman

Les conditions climatiques ont compliqué la journée de Bowman et de celle de tous les skieurs au parc à neige Genting. La température est descendue à - 25 °C, et surtout, le vent a soufflé de gros rouleaux de neige dans la demi-lune.

Cette dernière a d’ailleurs été surnommée le « tube de la terreur » par certains commentateurs.

« Les conditions étaient vraiment difficiles. C’est frustrant de ne pas avoir réussi à montrer notre niveau élevé de compétition au monde entier », a dit Noah Bowman, soulignant que les trois meilleurs skieurs du jour ont tout de même livré des performances « énormes et impressionnantes ».

« C’est toujours dangereux [la demi-lune] ! On prend des risques dans ce sport. Le vent et les éléments de la nature ajoutent un degré de risque, mais nous savons ce que nous faisons et nous calculons nos risques », a-t-il expliqué.

L’autre Albertain Brendan Mackay, actuellement premier au classement des Coupes du monde de demi-lune, a terminé 9e avec 65,50 points.

« J’espérais et je voulais réussir trois bonnes descentes et laisser ça entre les mains des juges. Mais ce n’est malheureusement pas ce que j’ai été capable de faire », a expliqué le skieur de 24 ans qui a chuté lors de sa première et de sa troisième descente.

« J’aurais aimé skier d’une meilleure manière, mais je vais quand même me souvenir de cette journée pour toujours et j’espère être de retour dans quatre ans pour concourir à nouveau », a ajouté celui qui participait à ses premiers Jeux.

Simon D’Artois, de la Colombie-Britannique, a aussi chuté lors de ses deux premières descentes et il a obtenu 63,75 points dans la troisième. Il a terminé au 10e rang.

« J’aurais aimé réussir trois bonnes descentes, mais c’était super difficile aujourd’hui. Dans la dernière des trois, j’ai au moins réussi un nouveau truc. Ça me réjouit en quelque sorte », a expliqué l’athlète qui a réussi un alley-oop double cork 1080 (double vrille avec trois rotations).

Simon D’Artois, qui est bilingue, a d’ailleurs été l’un des athlètes les plus attentionnés dans la zone mixte. Il a demandé aux journalistes s’ils avaient froid. Il a pris le temps de demander le nom des reporters canadiens.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Nico Porteous

C’est le Néo-Zélandais Nico Porteus (93 points) qui a remporté l’épreuve. Il a été suivi des Américains David Wise (90,75) et Alex Ferreira (86,75). Les trois étaient montés sur le podium à PyeongChang, mais dans un ordre différent.