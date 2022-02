Nicholas Richard La Presse

Les Canadiens savent faire la fête

L’or olympique remporté par l’équipe de patinage de vitesse courte piste au relais 5000 m a soulevé tout le Canada. D’un océan à l’autre, il a été question du triomphe de Charles Hamelin et de sa bande pendant toute la journée de mercredi. En soirée, l’équipe a évidemment célébré sa victoire. Sur Instagram, Charles Hamelin a publié une vidéo dans laquelle on voit les cinq médaillés d’or, très calmes. Quelques secondes plus tard, on peut constater que la fête était bel et bien entamée pour plusieurs membres de la délégation canadienne.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CHARLES HAMELIN

Le meilleur de l’esprit olympique

Après la victoire en patinage de vitesse en matinée, le Canada a eu droit à un autre moment d’anthologie en soirée avec la victoire de l’équipe féminine de hockey. De nombreux athlètes canadiens, comme Pascal Dion, se sont d’ailleurs rendus à l’aréna pour encourager leurs compatriotes, comme le veut la tradition. Ils étaient nombreux et leur appui a certainement aidé la formation menée par Marie-Philip Poulin à gagner le match le plus important du tournoi.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE PASCAL DION

Remettre les choses en contexte

Mikaela Shiffrin a connu les pires Jeux olympiques de sa carrière. Tout le monde s’attendait à ce que, vu les cinq épreuves auxquelles elle allait prendre part, elle puisse rapporter à la maison plusieurs médailles. Cependant, dans les trois épreuves techniques (slalom, slalom géant et combiné), sa spécialité, elle n’a même pas été en mesure de franchir le fil d’arrivée, chose qui n’arrive jamais à Shiffrin. Toutefois, l’équipe nationale américaine de ski a tenu à remettre les choses en perspective pour que les gens n’oublient pas que la carrière de Shiffrin ne se résume pas à cinq épreuves olympiques.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE US SKI TEAM

L’autre défi de Tess Ledeux

À 20 ans, Tess Ledeux est déjà l’une des meilleures skieuses acrobatiques du monde. À ces Jeux, elle a remporté une médaille d’argent au big air. Il s’agissait de sa première médaille olympique. Cependant, se classer sur le podium olympique n’a pas été la tâche la plus difficile. Au contraire. Le plus grand défi de Ledeux ? Refaire ses valises et trouver l’espace nécessaire pour rapporter tous ses vêtements en France !

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TESS LEDEUX

Intimidante, la demi-lune

La télévision ne rend pas toujours justice à la difficulté et à la monstruosité de certaines épreuves olympiques. La fondeuse canadienne Katherine Stewart-Jones nous l’a confirmé sur Instagram. Présente pour l’épreuve de ski acrobatique, elle a été impressionnée par l’immensité de la demi-lune, qui est beaucoup plus intimidante qu’elle ne le croyait. Comme quoi, même les olympiens peuvent encore être émerveillés par les prouesses de leurs compatriotes !