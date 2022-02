En franchissant la ligne d’arrivée du 1000 mètres, vendredi matin, Laurent Dubreuil a tourné son regard vers le tableau indicateur avant de lever les deux bras dans les airs, l’air de dire « enfin ». Le patineur de Lévis venait de mettre la main sur sa première médaille olympique.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

En bon sprinteur, Dubreuil, qui était de la dernière paire à s’élancer, a connu le meilleur départ de la matinée en franchissant les 200 premiers mètres en 16,09 s. Il a complété la distance en 1 min 08,32 s, à 0,40 s. du médaillé d’or, le Néerlandais Thomas Krol. C’est le Norvégien Håvard Lorentzen (+0,56 s.) qui s’est emparé du bronze.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Au moment de monter sur le podium, quelques minutes après la course, Dubreuil a salué la foule, puis s’est tourné vers la caméra afin de s’adresser à sa fille, Rose.

« Allo Rose ! Deuxième, comme ton âge. Je t’aime ! » a-t-il soufflé.

Parions que cette médaille d’argent a une saveur d’or pour Dubreuil, qui avait vécu une déception il y a quelques jours en terminant en 4e position au 500 mètres, sa distance de prédilection. Il avait alors indiqué qu’il se donnerait une journée pour encaisser le choc avant d’arriver au 1000 mètres dans « le bon état d’esprit ».

« [Aujourd’hui], j’ai découvert que j’étais dans la meilleure forme de ma vie et que j’avais juste eu une mauvaise journée il y a six jours, a dit le patineur de 29 ans au micro de la CBC, vendredi. Je m’étais donné 24 heures pour l’accepter, mais ça m’en a probablement pris 72. »

« Je me suis présenté ici en sachant que je n’étais pas un des favoris, mais que je pouvais y arriver, a-t-il ajouté. Je devais seulement patiner de façon un peu plus détendue et j’ai réussi à le faire en allant vite. C’était une très bonne exécution et je suis vraiment heureux. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Après sa déception au 500 mètres, Dubreuil avait laissé entendre en entrevue qu’il était un homme heureux et qu’il le serait toujours le lendemain. Une façon de penser qui avait plu à plusieurs.

« C’est la même chose [aujourd’hui], honnêtement », a-t-il affirmé vendredi matin.

« En ce moment, je veux juste le partager et en profiter avec ma famille. Quand je me lève le matin et que je vois ma fille, je ne pense pas à une médaille olympique ou de championnat. Je pense seulement à profiter du moment. »

« C’est le sport, mais ce n’est pas ce que je suis, a-t-il poursuivi. C’est ce que je fais présentement et ce que je ferai pour les prochaines années, je l’espère. Mais à un certain point, je ne le ferai plus et je serai la même personne. C’est seulement une très bonne journée, mais j’ai juste hâte de voir ma famille en ce moment. »

Le Québécois aura néanmoins une raison de plus d’être heureux demain, lui qui est désormais médaillé olympique. Il est le troisième patineur canadien, après Denny Morrison et Gaétan Boucher, à monter sur le podium au 1000 mètres.

L’autre Québécois, Antoine Gélinas-Beaulieu, a pris le 22e rang avec un chrono de 1 min 10 075 s. L’Albertain Connor Howe a quant a lui terminé au 12e rang avec un temps de 1 min 08,97 s.