Les deux couples de patineurs artistiques canadiens qui prenaient part au programme court, vendredi matin, ont suffisamment bien fait pour mériter leur place pour le programme libre.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Seuls les 16 meilleurs des 20 couples participants obtenaient leur billet pour la dernière étape.

Vanessa James et Eric Radford, tout de blanc vêtus, ont patiné au son de Shiny Happy People de Reuben and The Dark et AG. Ils ont bien exécuté la première triple vrille et le triple salchow lancé, avant que la patineuse ne fasse une erreur dans une figure côte à côte. Le tandem est tout de même venu à bout de son programme avec élégance et synchronisme, mais n’a obtenu que 63,03 points, ce qui lui a ultimement valu le 12e rang.

Déçue, Vanessa James secouait la tête à sa sortie de la patinoire.

« Nous nous sommes entraînés très fort, très bien, a-t-elle dit au micro de la CBC. Je n’ai jamais manqué [ce saut], alors c’est un peu surprenant et décevant aujourd’hui. Nous avons fait le travail, alors c’est plus de réévaluer ma concentration mentale parce que je sais comment le faire. On le fait chaque jour, plusieurs fois par jour. »

« C’est décevant, mais outre ça, je sais que nous avons vécu un beau moment, une belle expérience olympique jusqu’à maintenant, a-t-elle ajouté. Nous allons entrer dans le programme libre comme dans celui-ci, avec confiance et calme. Nous allons en profiter. »

C’est la première fois que James représente le Canada. Née en Ontario, l’athlète de 34 ans a représenté la France lors des trois derniers Jeux olympiques. Quant à Radford, 37 ans, il a remporté trois médailles pour le Canada au cours des deux derniers Jeux. Ce n’est qu’en avril 2021 que les deux patineurs ont décidé de faire équipe afin de représenter le Canada à Pékin.

De leur côté, Kristen Moore-Towers et Michael Marinaro avaient très bien commencé leur programme avec une belle triple vrille et un triple boucle piqué. Au moment de faire le triple boucle lancé, Marinaro a perdu pied, tout comme sa partenaire. Le duo canadien s’est relevé et a bien exécuté les figures suivantes, mais son erreur lui a coûté cher aux points. Les juges lui ont finalement attribué 62,51 points, bon pour le 13e rang.

Ce sont les Chinois Sui Wenjing et Han Cong qui mènent le groupe avec 84,41 points. Les trois duos du Comité olympique russe suivent.

Le programme libre aura lieu samedi matin, à 6 h.