Ski acrobatique

Doublé canadien en demi-lune

Surnommons-les les Canadiennes volantes. Parce que c’est ce que Cassie Sharpe et Rachael Karker ont fait, vendredi à Pékin. Elles ont skié et volé au-dessus de la demi-lune du parc de neige de Genting, et sont reparties respectivement avec l’argent et le bronze.