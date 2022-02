« Je pense que notre équipe s’est battue et qu’elle a persévéré pour ressortir avec la médaille de bronze, a observé Gushue. Il était clair pour chaque partisan de curling que nous n’étions pas à notre meilleur cette semaine. Je suis très fier d’être sur le podium. »

(Pékin) L’équipe canadienne de curling masculin était toujours sous le choc après sa défaite en demi-finale des Jeux olympiques de Pékin, quand elle a reçu un conseil qui allait lui donner la motivation nécessaire pour aller chercher la médaille de bronze.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Marc Kennedy, qui agissait comme réserviste avec le quatuor, a raconté à quel point une troisième place aurait changé son expérience olympique, il y a quatre ans. Il avait tout juste raté le podium en s’inclinant lors du match pour la médaille de bronze aux côtés de Kevin Koe.

Le skip canadien Brad Gushue a affirmé que cette discussion de vestiaire a permis à son équipe de trouver l’énergie nécessaire pour battre l’Américain John Shuster 8-5 et gagner la médaille de bronze, vendredi.

« C’est ce qui nous a motivés à donner tout ce que nous avions en réserve pour ce match, a expliqué Gushue. C’est le match le plus difficile que j’ai joué en carrière parce que je voulais donner mon 100 %, mais je n’étais pas à 100 %. »

Cette médaille de bronze est la seule remportée par le Canada en curling à Pékin. Le Britannique Bruce Mouat et le Suédois Niklas Edin croiseront le fer pour l’or, samedi.

Gushue et Mark Nichols avaient remporté la médaille d’or aux Jeux de Turin, en 2006. Geoff Walker et Brett Gallant ont quant à eux décroché une première médaille olympique en carrière.

« Je pense que notre équipe s’est battue et qu’elle a persévéré pour ressortir avec la médaille de bronze, a observé Gushue. Il était clair pour chaque partisan de curling que nous n’étions pas au meilleur de notre forme cette semaine. Je suis très fier d’être sur le podium. »

Après quelques accolades et photos prises sur la glace, c’est un quatuor beaucoup plus heureux et fier que la veille qui s’est présenté devant les journalistes.

« C’est évident que j’aurais préféré la médaille d’or, mais nous aurions aussi très bien pu repartir d’ici les mains vides, a rappelé Nichols. Cette médaille de bronze sera parfaite aux côtés de ma médaille d’or (de Turin), et il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d’en avoir deux. »

Encouragé par l’équipe nationale de curling féminin, le Canada a commencé la rencontre avec deux points au premier bout et il a gardé l’avance jusqu’à ce que Shuster et son équipe prennent les devants 5-4 au sixième bout.

Au septième bout, alors que deux pierres américaines étaient dans la maison, Gushue a effectué l’un de ses meilleurs coups du match. Sa pierre a fait sortir les deux de Shuster et elle a quitté la maison pour permettre au Canada de conserver le marteau.

La troupe canadienne s’est replacée en avant grâce à deux points au huitième bout, mais Gushue aurait pu en inscrire un de plus. Sa pierre a été envoyée avec un trop de force et elle ne s’est pas arrêtée plus près du centre que celle des Américains.

En retard 6-5, les États-Unis ont raté une belle occasion de niveler la marque et ils se sont fait voler deux points par leurs adversaires. Shuster a délogé la pierre de Gushue dans l’anneau de quatre pieds, mais celle-ci n’a pas glissé assez loin.

Au 10e et dernier bout, les Américains ont manqué de pierres pour forcer la tenue d’une prolongation et ils ont serré la main des Canadiens quand Gushue a réussi une double sortie.

Shuster et ses hommes étaient les champions olympiques en titre, après avoir triomphé aux Jeux de PyeongChang, en 2018.

Gushue avait terminé au troisième rang du classement général en vertu d’un dossier de 5-4. Il s’était toutefois incliné en demi-finale contre Edin.

Les États-Unis (5-4) avaient également réussi à se faufiler jusqu’en demi-finales, après avoir conclu le tournoi à la ronde en quatrième position. Ils ont perdu contre le Mouat pour être relégués au match de la médaille de bronze.

Il s’agissait de la première médaille canadienne en curling aux Jeux de Pékin. John Morris et Rachel Homan n’ont pas participé aux éliminatoires en curling mixte, alors que Jennifer Jones et son quatuor ont raté la ronde des médailles lors du tournoi féminin.