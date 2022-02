(Pékin) L’équipe canadienne la plus forte, la plus dominante et la plus spectaculaire de l’histoire du hockey olympique féminin a bouclé son parcours parfait en battant les Américaines 3-2 en finale, jeudi, pour remporter la médaille d’or des Jeux de Pékin.

Alexandre Pratt La Presse

Cette victoire est le point d’exclamation d’une quinzaine impeccable, au cours de laquelle les Canadiennes ont marqué 57 buts, un record des Jeux. Les joueuses ont célébré leur triomphe en lançant leurs gants, leurs casques et leurs bâtons le plus haut possible. Elles se sont ensuite enlacées, avant d’aller saluer les nombreux athlètes et membres de la délégation du Canada venus les encourager à l’aréna Wukesong.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La capitaine Marie-Philip Poulin, médaille d'or au cou, célèbre avec un drapeau canadien.

La capitaine Marie-Philip Poulin, enrobée d’un drapeau unifolié, a été une fois de plus sensationnelle lorsque ça comptait. C’est elle qui a montré la voie à suivre à ses coéquipières. En milieu de première période, tout juste après un but refusé aux siennes pour hors-jeu, la Québécoise a remporté une mise en jeu en territoire adverse. Claire Thompson a récupéré la rondelle, l’a dirigée au filet pour préparer le premier but de la rencontre, celui de Sarah Nurse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Sarah Nurse a marqué le premier but de la rencontre pour le Canada.

Quelques minutes plus tard, Marie-Philip Poulin a réalisé un tour de magie en volant la rondelle de la palette du bâton de Kelly Pannek, qui amorçait une sortie de zone. Poulin a aussitôt dégainé, déjouant la gardienne Alex Cavallini. Puis à la mi-match, Poulin a saisi un long retour sur un tir de Brianna Jenner et trouvé une mince ouverture à la gauche de Cavallini, pour tripler l’avance des Canadiennes.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le tir de Marie-Philip Poulin a déjoué la gardienne américaine Alex Cavallini en première période.

Marie-Philip Poulin est ainsi devenue la première athlète – homme ou femme – à compter au moins un but dans quatre finales olympiques. Ses deux partenaires de trio ont chacune établi des records olympiques : Jenner pour le plus grand nombre de buts dans un tournoi (9), Nurse pour le plus d’assistances (13) et de points (18). Sarah Fillier, 21 ans, termine quant à elle le tournoi avec huit buts, un record pour une recrue. La voir jouer sur la même unité que Poulin, en supériorité numérique, a été un privilège.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie-Philip Poulin (à gauche) s'est une fois de plus illustrée avec deux buts.

L’autre vedette de la rencontre a été la gardienne Ann-Renée Desbiens. La Grande Muraille de Charlevoix a une fois de plus résisté aux Américaines. Elle n’a pas eu à bloquer 51 tirs, comme lors du match préliminaire entre les deux équipes, mais elle a quand même vu beaucoup de caoutchouc dans cette finale.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La gardienne canadienne Ann-Renée Desbiens a réussi un arrêt spectaculaire aux dépens de Hannah Brandt.

Les Américaines se sont souvent rendues jusqu’à son demi-cercle, la forçant à s’imposer physiquement pour réaliser des arrêts clés. Elle s’est surtout démarquée en début de troisième période, face à Alex Carpenter (en échappée), Abby Roque et Hilary Knight. Seules Knight et Amanda Kessel l’ont déjouée. La première en infériorité numérique, lors d’un deux-contre-deux sur lequel Erin Ambrose a perdu sa couverture. La deuxième avec 12 secondes à faire au match, alors que Desbiens avait perdu son bâton dans une mêlée. La Québécoise a terminé le match avec 38 arrêts.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Hilary Knight a inscrit le premier but des Américaines en deuxième période.

Cette médaille d’or est la cinquième des hockeyeuses canadiennes dans l’histoire des Jeux, après celles de Salt Lake City (2002), Turin (2006), Vancouver (2010) et Sotchi (2014).