Hockey féminin

Marie-Philip Poulin propulse les Canadiennes vers l’or

(Pékin) L’équipe canadienne la plus forte, la plus dominante et la plus spectaculaire de l’histoire du hockey olympique féminin a bouclé son parcours parfait en battant les Américaines 3-2 en finale, jeudi, pour remporter la médaille d’or des Jeux de Pékin.