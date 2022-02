Épuisée « mentalement et physiquement », Olivia Asselin avoue avoir « explosé » tout juste après sa première descente de la finale de descente acrobatique (slopestyle) aux Jeux olympiques de Pékin, mardi. C’est lorsqu’elle a eu l’impression de ne plus skier pour elle-même qu’elle a décidé de faire l’impasse sur l’épreuve olympique de ski acrobatique.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

La jeune athlète de 17 ans, qui n’a pas rencontré les médias après l’épreuve de slopestyle, a partagé ses états d’âme sur le réseau social Instagram mercredi. « À tous ceux qui se posent des questions sur la finale de slopestyle, je n’étais malheureusement pas là ce jour-là, mentalement et physiquement, et j’ai préféré abandonner au lieu de me forcer à faire quelque chose avec lequel je ne me sentais pas à l’aise, écrit la native de Lévis.