Nicholas Richard La Presse

Pascal Dion et Maxime Laoun : comme au cinéma !

PHOTO TIRÉE DES COMPTES INSTAGRAM DE PASCAL DION ET DE MAXIME LAOUN

Les patineurs de vitesse sur courte piste Pascal Dion et Maxime Laoun ont brisé le web lundi avec une vidéo hilarante. Les deux coéquipiers ont repris une scène du film Blades of Glory. Dans la souplesse et l’allégresse, les Montréalais ont monté une petite chorégraphie. On les savait rapides, mais accompagnés d’une pièce du groupe Aerosmith, ils ont montré toutes leurs qualités de patineurs artistiques.

Sofia Goggia défie les pronostics

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SOFIA GOGGIA

Le 23 janvier dernier, lors de l’épreuve du Super-G à la Coupe du monde de Cortina d’Ampezzo, en Italie, Sofia Goggia avait été victime d’une lourde chute. Après la course, on apprenait qu’elle avait subi une entorse à un genou, une lésion partielle du ligament croisé antérieur et une fracture au péroné et au tendon. Malgré tout, avec force et courage, elle s’est remise juste à temps pour participer aux Jeux, contre toute attente. À la seule épreuve à laquelle elle aura participé, la descente, elle a remporté la médaille d’argent. Elle a tenu à remercier ses partisans et son entourage sur son compte Instagram.

Les athlètes célèbrent la Saint-Valentin autrement

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE CASSIE SHARPE

C’était la fête de l’amour lundi. Confinés au village olympique, les athlètes n’ont évidemment pas pu célébrer avec leur douce moitié. Alors, pourquoi ne pas donner de l’amour aux employés des Jeux ? C’est ce qu’a fait notamment la skieuse acrobatique canadienne Cassie Sharpe. Elle s’est prise en photo avec des employés qui travaillent sur le site olympique et qui s’occupent de sécuriser et de nettoyer l’environnement des athlètes. Même chose pour la hockeyeuse Sarah Nurse, qui a tenu à souligner le travail des employés et des bénévoles, cette fois-ci dans la buanderie, entre deux brassées.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SARAH NURSE

Entre médaillées…

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MARIE-PHILIP POULIN

Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais nous ont fait vivre toutes sortes d’émotions en remportant la deuxième médaille d’or des Jeux olympiques pour le Canada. Les autres athlètes ont aussi été soulevés par cette performance, comme Marie-Philip Poulin, qui a tenu à féliciter ses compatriotes sur Instagram.